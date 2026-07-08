Pepe Jiménez Sevilla, 08 JUL 2026 - 14:48h.

El brasileño se queda... a menos que llegue una oferta de interés

La eterna deuda de Marcao con el Sevilla

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Marcao, de momento, entra en los planes del Sevilla. El zaguero brasileño, tras una nueva temporada marcada por una grave lesión, se ejercita con total normalidad con sus compañeros tras recuperarse por completo y afronta un nuevo curso con la confianza de Luis García Plaza.

Porque el técnico del Sevilla entiende que Marcao, siempre y cuando esté apto físicamente y comprometido para evitar lesiones, es un futbolista apto para sus planes. Su experiencia, su contundencia y sus ideas casan con el entrenador.

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Además de ello, es importante señalar que el zaguero brasileño sí renegoció su contrato el pasado curso, reduciendo de manera considerable su salario y adaptándose, en parte, a los nuevos tiempos del Sánchez-Pizjuán, por lo que no es una carga salarial como sucede con Tanguy Nianzou o Joan Jordán.

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Cabe recordar que el pasado año, ya a finales de curso, García Plaza le mencionó en alguna rueda de prensa, destacando su nivel y su posibilidad de pujar por un puesto (aunque por entonces no estaba inscrito), por lo que el brasileño arranca con posibilidades, como sucedió con Almeyda, de ser uno de los habituales en las alineaciones sevillistas.

Marcao y el mercado

Esta historia, evidente, cambiaría en caso de que llegue una oferta de interés en los próximos meses. En el Sevilla nadie es instransferible y, evidente, si existe algún tipo de interés por Marcao, se estudiará, se analizará y se tomará si ayuda a la entidad.

El jugador ha negado su salida en repetidas ocasiones y ha repetido en múltiples entrevistas que quiere devolverle la confianza al club con rendimiento, pero también sabe que, en caso de recibir un buen traspaso, en Nervión le apretarán para que libere su dorsal.

Por el momento, a diferencia de otros hombres como Jordán, Gattoni o Cardoso, Marcao sí tiene su sitio en los planes de García Plaza... si el físico le respeta.