Muere el árbitro que fue apartado del Mundial por una agresión sexual desestimada

Pablo Sánchez 13 JUL 2026 - 19:10h.

La FIFA pone cinco árbitros argentinos para dirigir a Francia y amplía la polémica del Argentina-Egipto

La Policía británica investiga las causas de su muerte

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Rob Dieperink, árbitro que fue apartado del Mundial por una agresión sexual que a la postre fue desestimada, ha muerto a los 38 años. La Federación Holandesa de Fútbol ha emitido un comunicado lamentando su pérdida mientras que la Policía británica investiga las causas de su muerte.

La autoridades no han informado aún sobre la causa de su muerte. Su cuerpo fue hallado en la vía pública en la misma calle de su lugar de residencia. Su nombre salió a la luz después de que fuese excluido del Mundial por una supuesta agresión sexual que posteriormente fue desestimada. El proceso judicial derivó en su salida del torneo.

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Pierluigi Collina alza la voz tras las quejas de Egipto

El director de Arbitraje y presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, aseguró que las decisiones del colegiado francés François Letexier en el partido entre Argentina y Egipto fueron correctas y dejó claro que el colectivo arbitral "no se deja influir por nadie", tampoco por el presidente del máximo organismo mundial del fútbol, Gianni Infantino.

Collina remarcó que "nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros" en este Mundial y que "las acusaciones infundadas no tienen cabida" en el fútbol.

"Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA. Él siempre ha demostrado su total apoyo, confiando en que trabajemos con completa independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan al máximo", afirmó Collina en una entrevista publicada este jueves por la web inside.fifa.com, portal del organismo rector del fútbol.

El seleccionador y varios jugadores de Egipto denunciaron el mal arbitraje de Letexier ante Argentina y llegaron a hablar de que el Mundial "está amañado" para favorecer al combinado que capitanea Lionel Messi, que pasó a cuartos de final tras ganar por 3-2 después de remontar un 0-2.

Entre las jugadas polémicas, estuvo un gol anulado a la selección del país africano después de la revisión del VAR al estimar el árbitro que hubo falta previa del jugador egipcio Marwan Attia al argentino Lisandro Martínez. "Creemos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece obvia. Si el árbitro no la vio en el terreno de juego, el VAR puede intervenir", defendió el responsable arbitral de la FIFA.