El gesticulante Iván Barton, el árbitro designado para el España - Francia

Juan Pérez 13 JUL 2026 - 09:11h.

El colegiado salvadoreño suma su cuarto partido en la cita mundialista

El ranking de equipos con más jugadores en las semifinales del Mundial: Barcelona y Atlético lideran la lista

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La semifinal entre España y Francia de este martes 14 de julio a las 21.00h. es la gran cita de este nivel para el colegiado Iván Barton, el elegido por la FIFA para uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. Con sólo 35 años es uno de los varales de la CONCACAF y llega a la cita con tres encuentros, sin fallos sonados y con la garantía de mediar hasta descubrir el primer contendiente de la gran final desde el Dallas Stadium.

Los jugadores españoles van a poder hablar con soltura con el salvadoreño Iván Barton durante la semifinal del Mundial, un árbitro que llega con muy buen aval y aparece como un seguro de vida para la FIFA. Hasta ahora ha estado al frente del polémico encuentro entre Turquía - Paraguay y del Japón - Suecia en la fase de grupos, y funcionó tan bien que tuvo continuidad en octavos de final para encargarse del Suiza - Colombia.

Ahora es algo más que el primer salvadoreño en llegar a cotas tan altas. Con 35 años, Barton guarda en su experiencia partidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el Mundial de Catar 2022, la Copa Oro y la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Hasta ahora nada comparado con todo un España - Francia a las puertas de un título internacional, pero lo tiene todo para estar preparado para el encuentro.

El colegiado de El Salvador es conocido por su carácter, sus gestos son especialmente notorios durante los partidos y es fácil notar que su lenguaje corporal destaca sobremanera para lo que es habitualmente un colegiado. Además es de los pocos que se ha activado ante las nuevas normas, algo que ha demostrado con la expulsión a Miguel Almirón en Paraguay por taparse la boca para decirle algo a un rival. No se achica, y es tajante con los jugadores. Acompañado de dos salvadoreños, un nicaraguense y dos suecos, el equipo, afronta su mayor reto profesional.