Orri Oskarsson no pierde su olfato goleador y mete presión a Mikel Oyarzabal

Alberto Cercós García 18 JUL 2026 - 23:16h.

Real Sociedad y Racing Club de Santander empatan 1-1 en un amistoso jugado en Zubieta

Otra bomba del Deportivo, que busca el fichaje de uno de los finalistas del Mundial 2026 con Argentina

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Orri Oskarsson ha comenzado la pretemporada de la Real Sociedad de la misma manera que terminó el pasado curso: viendo portería. El delantero islandés necesitó apenas unos minutos para estrenar su cuenta goleadora en el primer amistoso del verano frente al Racing de Santander, un tanto que refuerza su candidatura para pelear por un puesto de referencia en el ataque txuri-urdin. En un verano marcado por la competencia en la delantera, el atacante envía un mensaje claro a Mikel Oyarzabal, habitual referencia ofensiva del equipo, demostrando que mantiene intacto su instinto goleador.

El 1-0 llegó en una acción colectiva de gran nivel. Ander Barrenetxea inició la jugada, Marchal le dio continuidad y asistió con precisión a Oskarsson, que apareció en el lugar indicado para empujar el balón a la red con el guardameta Laro ya superado. Fue una definición sencilla, pero que volvió a evidenciar la capacidad del islandés para interpretar los espacios y aparecer donde más daño hace un delantero. La Real, formada por una mezcla de jugadores del primer equipo y del filial y sin sus internacionales, arrancó el encuentro con autoridad y dejó buenas sensaciones en el plano ofensivo.

Del gol de Oskarrson al empate del Racing

Sin embargo, el Racing de Santander fue creciendo con el paso de los minutos. El conjunto cántabro, recién ascendido y con el regreso de Sergio Canales a San Sebastián como uno de los grandes atractivos del encuentro, dispuso de varias ocasiones para igualar antes del descanso, aunque Castellanos no encontró el acierto ante un sólido Unai Marrero. En la segunda mitad, con Álex Remiro bajo palos, el conjunto donostiarra perdió parte de su control y permitió que su rival creyera en el empate.

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Cuando el triunfo parecía encarrilado para la Real Sociedad, apareció el joven Gabi Jiménez para firmar un espectacular disparo desde fuera del área que estableció el definitivo 1-1 a diez minutos del final. Poco después, Remiro evitó la remontada con una gran intervención ante Arana. El empate dejó un sabor agridulce para los de San Sebastián, pero también una conclusión positiva: Oskarsson ha arrancado la preparación afinado de cara al gol y dispuesto a aumentar la competencia por el puesto de delantero centro. Su primer aviso del verano ya está lanzado.