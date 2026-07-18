Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 21:36h.

Nicolás Tagliafico, en el radar del Dépor

Leo Román explica el motivo principal para fichar por el Dépor: "Lo cumple todo"

Compartir







El Deportivo de A Coruña está dispuesto a tirar la casa por la ventana para su regreso a LALIGA EA Sports en el mercado de fichajes con llegadas como la de Pierre-Emerick Aubameyang, ya oficial, o la de Leo Román en portería. Otro de los bombazos podría ser el de Nicolás Tagliafico, que podría llegar a Riazor después de disputar este domingo la final del Mundial 2026 con Argentina ante España en Nueva Jersey.

Según apunta el periodista italiano especializado en el mercado Nicolò Schira, el lateral zurdo ha recibido el interés del cuadro coruñés junto al Nottingham Forest de cara a esta 26/27 que arrancará de forma oficial en menos de un mes. El Olympique de Lyon está dispuesto a abrir la puerta del argentino a sus 33 años cuando aún le falta uno de vinculación con el conjunto francés.

PUEDE INTERESARTE La afición del Dépor sale a las calles para protestar por las medidas de la campaña de abonos

Nicolás Tagliafico sabe ya lo que es ser campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, donde se repartió la titularidad con Marcos Acuña y de nuevo se ha convertido en pieza clave en este Mundial 2026. El exdeportivista Lionel Scaloni ha terminado dándole la titularidad durante el torneo al defensa bonaerense por delante del Facu Medina aunque el duelo contra Lamine Yamal de este domingo le convierte en una de las dudas del seleccionador de la Albiceleste.

La desconocida etapa de Nicolás Tagliafico en el fútbol español

El zaguero ya sabe lo que es jugar en España ya que disputó una temporada en Segunda División, la 12/13, en las filas del Real Murcia, cuando aún era un completo desconocido para el gran público. Ahí llegó cedido desde Banfield y, tras pasar después por Independiente de Avellaneda, dio el salto definitivo a Europa en las filas del Ajax, con los que alcanzó las semifinales de la Champions League.

Otro logro para un Tagliafico que en verano de 2022 pasó al Olympique de Lyon y meses después se convertiría en campeón del mundo con Argentina. Ahora, el Dépor busca convertirse en la siguiente etapa de su carrera para reforzar un lateral zurdo donde Antonio Hidalgo sólo cuenta con Giacomo Quagliata tras la salida de Sergio Escudero al Real Zaragoza.