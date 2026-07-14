Celia Pérez 14 JUL 2026 - 14:31h.

El director deportivo ha estado en la presentación de Gijselhart

Fernando Soriano acelera por el fichaje del '9' para el Dépor: así está la rampa de salida y las posibles llegadas

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El Dépor ha presentado este martes a Teun Gijselhart de la mano de Fernando Soriano. El mediocentro de 21 años llega para reforzar la medular herculina de un Antonio Hidalgo que aún espera más refuerzos. Así lo ha confirmado el mismo director deportivo en rueda de prensa, en la que ha dejado muy claro que todavía quedan tres fichajes más que llegar este verano para el proyecto en Primera división.

"Tres más van a venir seguro. A partir de ahí veremos, acabamos de empezar. No quiero que os quedéis con una cifra. Lo normal es que haya tres incorporaciones más. A partir de ahí ver el rendimiento en partidos de pretemporada, a veces no se le da la importancia necesaria. Han venido todos a un nivel muy alto. A veces puedes tener alguna duda y en pretemporada la duda desaparece o aparece", aseguró ante los medios de comunicación.

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Un delantero nada más y las salidas

Una de las demarcaciones que están marcadas en rojo en la agenda del director deportivo es la del '9'. En la que por el momento parecen estar seguros Nsongo y Zakaria, y en la que suenan nombres como Ayoze Pérez, Fede Viñas y Álvaro Morata, aunque sobre las llegadas no ha dado pistas. "En principio iremos con uno y luego miraremos en la pretemporada. Confiamos en Bil y en Zaka. Bil ha dado un pase adelante y está muy bien. Zaka también ha dado un paso importante a nivel físico y de mentalidad", señaló.

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"A Bouldini le estamos buscando una salida definitiva. Diego y José Ángel vamos a ver estos días. Ha salido cedido este año y los seis meses fueron buenos para él. Hay jugadores similares que van a formar parte de la plantilla del Fabril. Está en ese momento de decisión. La situación de José Ángel es parecida", apuntó.