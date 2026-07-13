Celia Pérez 13 JUL 2026 - 12:25h.

Bil Nsongo, fijo, espera saber qué ocurre con el resto de la delantera

Ricardo Rodríguez y Álex Moreno, en el radar del Dépor: el aspecto clave en la decisión de Fernando Soriano

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El Dépor se ha convertido en uno de los grandes activadores del mercado de verano. Fernando Soriano sigue dando pasos adelantes para construir una plantilla de garantías para Antonio Hidalgo la próxima temporada. El regreso a Primera división eleva la exigencia y uno de los focos más importantes está puesto en la delantera. Según cuenta el diario AS, la dirección deportiva tiene marcado tres nombres claves, pero a la vez está pendiente de qué pasará finalmente con componentes actuales de la plantilla como Zakaria Eddahchouri o Mohamed Bouldini.

Zakaria, con contrato hasta junio de 2028 y uno de los máximos goleadores, no tiene del todo clara su continuidad en el equipo. Todas las opciones están en la mesa, desde quedarse a poder salir si llega una propuesta acorde. El ariete tiene cartel y el Real Oviedo ya ha centrado la mirada en él. Por su parte, Bouldini sí que tiene colgado el cartel de transferible y se espera que consiga un nuevo destino, mientras que Kevin Sánchez apunta al filial o a salir del club como cedido.

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En paralelo, Fernando Soriano trabaja en los refuerzos para el ataque con tres nombres importantes sobre la mesa: Ayoze Pérez, Fede Viñas y Álvaro Morata. El Dépor no quiere apurar hasta final como en otras ocasiones y trata de acelerar para conseguir un '9' para Antonio Hidalgo, aunque parece que no será fácil. En el caso de Ayoze y Fede Viñas deberían afrontar un traspaso, mientras que con Morata se puede dar el caso de una cesión.

El que fuera capitán de la selección española en la pasada Eurocopa 2024 tiene contrato largo en el Como hasta junio de 2029, pero el conjunto italiano no le cierra la puerta. Un nombre que se podría convertir en uno de los grandes bombazos del verano y elevaría notablemente la exigencia en la delantera.