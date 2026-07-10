Fernando Soriano consigue el acuerdo para otra salida oficial en la plantilla del Deportivo

Joaquín Anduro 10 JUL 2026 - 18:38h.

Álex Petxarroman se desvincula del Dépor

El agente de Bright Ede deja claro cuánto le ha costado al Dépor el fichaje: "Es un disparate"

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Fernando Soriano tiene trabajo pendiente este verano con el mercado de fichajes del Deportivo de A Coruña para poner al nivel de LALIGA EA Sports la plantilla con la que consiguieron el ascenso hace mes y medio. Además de las altas, donde aparecen futbolistas de renombre como Joselu o Álvaro Morata, también hay que trabajar en la salida de futbolistas que ya no tienen sitio y el último en abandonar la entidad ha sido Álex Petxarroman.

El lateral vasco ha llegado a un acuerdo con el Dépor para su desvinculación cuando aún le restaban dos años de contrato en Riazor. El club lo ha anunciado con un escueto comunicado en su página web: "El RC Deportivo y Álex Petxarroman separan sus caminos. De esta forma, el defensa vasco deja de ser jugador deportivista. El Club le desea mucha suerte en su próximo proyecto profesional".

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Álex Petxarroman llegó al Dépor en el verano de 2024, procedente del Andorra, pero tras 28 partidos, volvió a salir a préstamo en la pasada campaña al club del Principado. Ahora ha llegado su salida definitiva del Deportivo y ya tiene nuevo destino, ya que ha firmado este mismo viernes por el Ceuta como agente libre para seguir en LALIGA HYPERMOTION.

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Comunicado del Ceuta con el fichaje de Álex Petxarroman

La AD Ceuta FC y el Real Club Deportivo de La Coruña han alcanzado un acuerdo para que el jugador Álex Petxarromán se convierta en nuevo jugador de nuestra entidad hasta el 30 de junio de 2028.

Álex Petxarromán (San Sebastián, 6 de febrero de 1997) es un lateral derecho formado en la cantera de la Real Sociedad, donde dio sus primeros pasos en el fútbol profesional antes de continuar su trayectoria en clubes de primer nivel.

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Se trata de un futbolista que destaca por su polivalencia, ya que también puede actuar en el centro del campo gracias a su inteligencia táctica y su excelente lectura del juego. Dinámico, con un amplio recorrido por la banda y gran capacidad para incorporarse al ataque, sobresale igualmente por su velocidad en las transiciones, su intensidad en la presión y su habilidad para recuperar balones.

En la temporada 2021-2022 llegó a debutar en Primera División con el Athletic Club, acumulando además una importante experiencia en el fútbol profesional español. En la Liga Hypermotion suma cuatro temporadas, con un total de 92 encuentros disputados y dos goles.

La pasada campaña militó como cedido en el FC Andorra, donde ofreció un notable rendimiento y volvió a demostrar las cualidades que le convierten en un jugador de gran valor tanto en tareas defensivas como ofensivas.

Con su incorporación, la AD Ceuta FC refuerza su plantilla con un futbolista experimentado, versátil y de garantías, que llega para aportar competitividad, intensidad y calidad al equipo de cara a los próximos retos.

Desde la AD Ceuta FC damos la bienvenida a Álex Petxarromán y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, convencidos de que juntos viviremos grandes momentos.

¡Bienvenido a tu nueva casa, Álex!