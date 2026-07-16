Fran Fuentes 16 JUL 2026 - 15:04h.

El extremo txuri urdin espera tener más regularidad en el apartado físico esta temporada

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Ander Barrenetxea ha comparecido en sala de prensa. El extremo de la Real Sociedad ha deseado lo mejor a su compañero Mikel Oyarzabal y a la Selección Española de cara a la final frente a Argentina. Del mismo modo, confía en que esta temporada sea su año, no teme a la responsabilidad y revela cuál es el gran cambio que Pellegrino Matarazzo ha introducido en su forma de trabajar ahora que ha podido estar desde el inicio de la pretemporada. A continuación, sus palabras:

Cómo está viendo el Mundial: "El Mundial me está gustando mucho, estoy disfrutando mucho de verlo. Me hubiese gustado más estar, pero bueno, son cosas que pasan. Al final el fútbol es lo que tiene, a veces te da y a veces te quita estas oportunidades. Deseándoles lo mejor siempre a España y disfrutando viéndolo".

Qué ha cambiado en esta pretemporada: "No ha cambiado mucho. Él sigue siendo igual, le gusta tener un poco todo controlado y tal. Sí que es verdad que estamos trabajando mucho táctico. Hasta ahora no habíamos trabajado tanto y la verdad que bien, el equipo está trabajando muy bien. Estamos con mucha ilusión, muchas ganas y nada, deseando que llegue el principio de liga".

Qué objetivos se marca Ander Barrenetxea: "Cada pre-temporada es un poco lo mismo hablar de objetivos y tal. Yo siempre digo que mi objetivo está en lo colectivo. Siempre que pueda ayudar al equipo con goles y asistencias mejor. Pero creo que este año es un año muy ilusionante para todos. Tenemos cuatro competiciones que jugar y esperar estar lo más alto posible en cada una de ellas.

Recuperar su nivel mostrado el año pasado: "Personalmente empecé bien. Sí que es verdad que el equipo no nos salió las cosas como nos hubieran gustado. Pero sí, creo que al final de temporada pude volver a darle la vuelta al nivel que estaba mostrando y poder acabar bien. Es verdad que me lesioné en las últimas dos jornadas, pero sí, esperando estar a ese nivel, volver bien físicamente e intentar hacer un año sin ninguna lesión"

¿Es este su año?: "No lo sé. Ojalá. Cada año empiezo con mucha ilusión, muchas ganas. Siempre quiero que sea mi año, hacer lo mejor posible. Este año no va a ser diferente".

Ser uno de los capitanes y la ausencia de Oyarzabal: "Creo que sí que el peso y la importancia en el equipo está subiendo cada año más y eso yo creo que se notará también en el campo. Se nota que Mikel no está, es nuestro líder, es nuestro capitán. Y sí que es verdad que ahora que estamos Igor y yo como los más veteranos, un poco los capitanes, sí que estamos intentando tirar un poquito más del equipo e intentar ser un poco más líderes entre los dos, ayudándonos entre los dos. Y bueno, sí, al final el que no esté Mikel está claro que se va a notar, pero los que estamos somos nosotros y tenemos que sacar adelante los primeros partidos cuando él no esté. si te digo la verdad, siempre que he jugado, siempre que he estado en el campo, me he sentido importante, me he sentido un jugador que aporta mucho al equipo. Siempre me lo han demostrado también los compañeros y este año, pues eso, lo que te digo, si no está Mikel, pues todavía más".

¿Prefiere jugar por izquierda o por derecha? ¿Y recibir por dentro?: No lo sé, la verdad que no lo sé, ya veremos. Desde pequeño, siempre he alternado un poco jugando por fuera y por dentro. Esa posibilidad de estar por dentro a mí me gusta, me encuentro bien, pero ya te digo, a mí estar en el campo es lo que me importa, en derecha, en izquierda o por dentro, cualquier cosa, la verdad.

La posible defensa de cinco: "El año pasado ya hubo momentos en los que alternamos, sobre todo en defensa, el poder meternos de cinco. Creo que es una posibilidad bastante buena, que nos puede funcionar bien, encima al míster siempre le ha gustado, con lo cual, que no sorprenda tampoco que se pueda llegar a jugar de cinco, estamos preparados para lo que sea".

¿Ander Barrenetxea se ve jugando de carrilero?: "Sí, sí. Ya te he dicho antes que me veo en cualquier lado, pero es que jugando de cinco también lo puedo hacer arriba, de carril... puedo estar en muchas posiciones también y la cosa es entender el juego y adaptarse a lo que te pide el entrenador".

Qué logro le ilusiona más: "La temporada en general me ilusiona, creo que la plantilla es de mucho nivel, creo que somos capaces de llegar lejos tanto en Europa como también tenemos la Supercopa este año que creo que al final es una oportunidad muy buena para poder ganar un título y bueno, al final nuestra ilusión está en LALIGA, queremos hacer un buen papel que llevamos dos años que creo que no estamos donde merecemos y me gustaría ser más regulares y poder estar arriba en la clasificación".

Regularidad y evitar lesiones: "Yo, yo creo que es mi mayor reto desde que estoy aquí porque en cuanto a nivel creo que lo tengo y lo he demostrado pero sí que es verdad que si no tienes continuidad no puedes demostrar ese nivel y yo creo que lo he dado a ráfagas y sí que estaría bien que este año si tengo la continuidad y todo creo que puede ser un año muy bueno".

Mikel Oyarzabal puede ganar el Mundial: "Hablamos casi todos los días, la verdad, tengo un grupo con Martín y con Mikel y solemos comentar ahí muchas cosas y nada, desearles la mayor suerte del mundo que aquí los compañeros también le estamos apoyando, queremos que gane y que traiga ese título a casa".

Espina clavada viendo que han ido jugadores lesionados: "Obviamente hubiese sido muy bonito haber podido disfrutar con ellos allí. Se ve que es un equipo espectacular, una familia. Se ve que se lleva muy bien, que hay muy buen ambiente. Yo cuando estuve ya pude verlo y sí, obviamente me da rabia el estar aquí pero nada, es envidia sana. Al final están dando la verdad que un recital en este Mundial. Están jugando de maravilla y creo que son grandes merecedores de estar en la final.