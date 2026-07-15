Fran Fuentes 15 JUL 2026 - 14:47h.

Habrá competencia para cerrar este fichaje tras romperla en Championship

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Léo Scienza es el último nombre en sumarse a la lista de futuribles de la Real Sociedad. La dirección deportiva busca jugadores que den un extra de verticalidad y punch al frente de ataque, aunque la prioridad sigue siendo la de dar salida a futbolistas que no vayan a contar con minutos para hacer hueco y dejar fichas libres. Un trabajo en el que no cesa Erik Bretos, quien, mientras logra aligerar el plantel txuri urdin, sigue mirando opciones para convertir en fichajes tanto dentro como fuera de LALIGA.

Según informa el diario AS, la Real Sociedad se ha unido a la puja por el centrocampista del Southampton. Lo cierto es que el interés en el jugador, que ha sido clave con su equipo en Championship, es creciente. No en vano, en las últimas semanas le han sondeado clubes como el Crystal Palace, la Atalanta y el Como 1907. Del mismo modo, según la citada información, ya le habían seguido otros clubes anteriormente, como Aston Villa, Tottenham, Everton, Leeds United o Fulham. Palmeiras y Flamengo en Brasil también habrían valorado su incorporación.

Pero ¿quién es Léo Scienza? Pues bien, se trata de un mediapunta del Southampton, de 27 años y 1.75 de estatura, que puede jugar por las dos bandas. El atacante ha hecho las delicias del conjunto inglés durante el pasado curso, en el que llegó en septiembre a cambio de nueve millones de euros. No en vano, su capacidad de desborde, buena llegada a portería rival y capacidad para asistir le han convertido en el jugador más destacado del equipo durante el pasado curso. Tanto es así que, de hecho, fue designado el mejor jugador del campeonato en los Saints.

Los dos problemas de la Real Sociedad para fichar a Léo Scienza

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El jugador es de nacionalidad brasileña, pero no ocuparía plaza de extracomunitario porque también tiene nacionalidad de Luxemburgo. El pasado curso registró nada menos que diez goles y diez asistencias en 47 partidos, sumando todas las competiciones. Unos números que, ahora que el club inglés se quedó sin luchar por el ascenso a la Premier League por un caso de espionaje, han despertado el interés de otros clubes.

No obstante, la puja va a ser intensa. De este modo, la elevada competencia sería el primer escollo para cerrar su fichaje. Su valor de mercado, según Transfermarkt, es de 12 millones de euros, por lo que se espera una cifra superior a esa. Aunque, por otra parte, la Real Sociedad tiene otro inconveniente: que tiene más jugadores en nómina que fichas federativas, y tendrá que cerrar salidas para poder hacer inscripciones. En este sentido, la situación está más o menos controlada y, más allá de que ya hay ciertos jugadores con los que se sabe que no van a contar, Pellegrino Matarazzo verá en pretemporada a todos o casi todos para decidir aún más salidas.