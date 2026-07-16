El Alavés anuncia el fichaje de Mikel Rodríguez: precio, bonus y recompra de la Real Sociedad

Fran Fuentes 16 JUL 2026 - 08:34h.

El mediocentro tiene el camino cortado en el primer equipo con Yangel Herrera, Carlos Soler, Gorrotxa...

Leo Scienza, un fichaje que encandila a la Real Sociedad: operación con dos obstáculos

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Mikel Rodríguez es uno de los primeros nombres en abandonar la Real Sociedad en esta pretemporada. El centrocampista, con el camino plenamente cortado en el primer equipo por la elevada competencia y calidad en la posición, tenía todas las papeletas para continuar con su carrera lejos de Anoeta. Pese a tener contrato hasta el 2029, ampliado en este mismo mes de febrero, el club ha avanzado en la opción de que continúe su carrera en otro club: el Deportivo Alavés. Ahora es una realidad.

Y es que, según adelantó El Correo, el conjunto babazorro tenía muy avanzado el fichaje de Mikel Rodríguez. El club, que en los últimos años ha pescado en la Real Sociedad a descartes para la medular como Jon Guridi y Ander Guevara, con cierto éxito, ha anunciado ahora la contratación del jugador de 24 años, quien a todas luces no tenía sitio con los Yangel Herrera, Carlos Soler, Jon Gorrotxategi o Pablo Marín.

En este sentido, el Deportivo Alavés buscaba un traspaso y propuso a Mikel Rodríguez un contrato de larga duración, que extenderán hasta el 2031, como muestra de la gran confianza que hay depositada en su juego. En este sentido, el conjunto babazorro cerró la operación a cambio de dos millones de euros por el 50% de sus derechos. Una fórmula que permitirá al club txuri urdin ingresar más dinero en caso de que al jugador le vaya bien y protagonice una gran venta en los próximos años.

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La Real Sociedad no quiere perder del todo a Mikel Rodríguez

Sin embargo, más allá de que el jugador se haya marchado, la Real Sociedad no quiere perderle del todo la pista. Es por eso que, además, el contrato de traspaso incluirá una cláusula de recompra por las próximas temporadas, en la que el precio se incrementará cada año que pase. De este modo, Mikel Rodríguez seguirá con su carrera en un club de Primera en el que, además, tiene muchas posibilidades para jugar. Y es que jugadores importantes como Antonio Blanco o Denis Suárez tienen papeletas para marcharse este mismo verano del Deportivo Alavés.

En clave Real Sociedad, la confianza en el jugador existía, pero todas las partes han entendido que aún estaba verde para dar el salto y que, a tenor de la competencia en la posición, iba a gozar de muy poquitos minutos, por no decir ninguno. Del mismo modo, han considerado que no tenía sentido que siguiera en el filial con 24 años, por lo que la fórmula del traspaso con opción de recompra es la que más ha convencido en la entidad.