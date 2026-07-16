Giro a la salida de Álex Remiro de la Real Sociedad: los planes del FC Barcelona y ofertas del extranjero

Fran Fuentes 16 JUL 2026 - 13:05h.

El portero entrena con normalidad en la pretemporada, ajeno a los rumores de hace un mes escaso

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Hace un mes escaso, la salida de Álex Remiro de la Real Sociedad se daba prácticamente por hecha. El portero de Cascante, tras quedarse fuera del Mundial con España, se postulaba para ser una venta importante en el mercado de fichajes, con el FC Barcelona muy atento durante meses. No en vano, le veían como un portero ideal para estar a la sombra de Joan García. Sin embargo, con el paso de las semanas y el inicio de la pretemporada, el jugador ha entrenado con normalidad en Zubieta y ahora no está tan claro que vaya a marcharse.

Y es que, según informa la periodista Marta Gonzalo en el diario AS, el portero es uno más en la pretemporada a las órdenes de Pellegrino Matarazzo y se encuentra muy enfocado en coger el punto óptimo de forma tras las vacaciones. Si bien es cierto que en esto del mercado de fichajes nunca se sabe y todo puede cambiar en cuestión de horas, lo que parecía una salida clara fuera de la Real Sociedad, ahora ha dado un giro y todo apunta mucho más hacia su continuidad.

En este sentido, el buen nivel mostrado por Unai Marrero en la Copa del Rey, así como la entrada del propio Álex Remiro en su último año de contrato, hacían presagiar una posible salida. No en vano, la Real Sociedad estaría ante la última oportunidad para sacar una cantidad importante por su traspaso, y a priori la portería, con el propio Marrero y Aitor Fraga, estaría bien defendida, según se entendía desde el club, ya que son dos metas que cuentan con toda la confianza. Sin embargo, la situación ha dado un giro y ahora todo apunta más a que se queda que a su salida.

Ni el FC Barcelona ni otros clubes concretaron ofertas por Álex Remiro

En clave FC Barcelona, lo cierto es que la situación, en principio, también ha dado un giro. Y es que, mientras que el club ha dado salida nada menos que a dos porteros este verano, Iñaki Peña y Marc-André ter Stegen, el puesto de segundo portero lo mantendrá, a priori, Wojciech Sczcesny. A sus 36 años, el jugador se ha hecho importante en el vestuario. De este modo, Hansi Flick ha considerado al polaco como su segundo portero, incluso por delante de ter Stegen, cuando Joan García cuando no esté disponible. Mientras, el rol de tercer portero será para uno de los metas del filial, o bien Iker Rodríguez, o bien Éder Aller.

Por otra parte están los intereses que han llegado desde el extranjero para tratar de seducir a Álex Remiro. Clubes como el Aston Villa, el Nápoles o el Mónaco han sondeado la disponibilidad del portero. Sin embargo, ninguno de estos acercamientos se ha traducido en una oferta real y tangible. Algo que, por otra parte, tampoco preocupa lo más mínimo en la Real Sociedad. Y es que la intención del club es la de mantener al portero esta temporada. Así lo expresaron tanto Jokin Aperribay como Erik Bretos en sendas declaraciones al ser preguntados por el futuro del guardameta. Pese a todo, cumple contrato el próximo 30 de junio del 2027, y puede ser ahí cuando se produzca el "traspaso de poderes" a Unai Marrero.

Sea como fuere, la situación ha dado un giro hacia su continuidad y, tal y como están las cosas, mucho tiene que volver a cambiar de nuevo para que salga.