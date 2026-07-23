El Real Oviedo sigue imparable en el mercado y cierra otros dos fichajes

Fran Fuentes 23 JUL 2026 - 12:49h.

David Fernández, clave en las dos operaciones

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El Real Oviedo sigue imparable en el mercado de fichajes. Con Chris Ramos, exjugador del Cádiz CF, como su última gran incorporación, ya anunciada de manera oficial, el club carbayón no cesa en su empeño de elaborar una plantilla competitiva y ha cerrado otras dos incorporaciones que mantenía abiertas desde hacía días. Ahora solo falta el anuncio oficial para estos dos nuevos refuerzos, que se pondrán a las órdenes de Julián Calero en los próximos días.

Y es que, según avanza La Nueva España, el Real Oviedo ha cerrado ya la incorporación de Juan Cruz. El lateral izquierdo, ex de Osasuna, llega para cubrir la vacante que ha dejado Rahim Alhassane, ya jugador del Bologna. En este sentido, la dirección deportiva que encabeza David Fernández reactivó una operación que el club ya había tanteado incluso antes de su nombramiento. En este sentido, el veterano jugador de 33 años llega para complementar la figura de Samu Rodríguez, recién llegado del AD Alcorcón, y de apenas 21 años.

En este sentido, Juan Cruz se encontraba libre tras acabar contrato en Osasuna, esperando algún sondeo por clubes de LALIGA EA SPORTS. Sin embargo, el creciente interés del Real Oviedo le ha hecho decidirse de inmediato por la vía carbayona. De este modo, el jugador se incorporará con la pretemporada en marcha y tiempo para que Julián Calero le conozca.

Por otra parte, según la citada información, el Real Oviedo también ha alcanzado un acuerdo para cerrar el fichaje de Dani Villahermosa. En este sentido, conjunto carbayón sí que ha tenido que pagar un traspaso para hacerse con el mediocentro del Andorra. Y es que el equipo de Gerard Piqué no ha puesto nada fáciles las negociaciones. Sea como fuere, la operación ya se ha cerrado y el barcelonés firmará por el cuadro ovetense en los próximos días.

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La importancia de David Fernández en el último fichaje del Oviedo

Una de las claves de la operación ha sido el propio David Fernández, quien ya conocía a Dani Villahermosa de su etapa en tareas de captación con el RCD Espanyol. El director deportivo habría convencido al jugador del proyecto que hay en el Carlos Tartiere, obteniendo el 'sí' del futbolista. De este modo, el conjunto carbayón incorpora a un futbolista que parte como mediocentro, pero que tiene bastante capacidad resolutiva. No en vano, el año pasado firmó unas cifras de siete goles y ocho asistencias en 41 partidos, siendo baja tan solo una jornada por acumulación de tarjetas y rebasando cómodamente el margen de los 3.000 minutos. Es decir, que fue titular indiscutible el pasado curso. A sus 25 años, está en un momento importante para dar un salto hacia delante en su carrera.

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Por una parte, el Real Oviedo cubre una baja importante en una posición clave como es el lateral izquierdo. Y, por otra, cierra a un jugador en edad para rendir de inmediato, pero con muchos de sus mejores años todavía por delante. El club cerrará a su décimo y undécimo fichaje y los anunciarán en las próximas horas.