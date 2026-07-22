Pablo Sánchez 22 JUL 2026 - 14:18h.

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El jugador del Real Oviedo Dani Calvo, uno de los más veteranos del club, aseguró este miércoles que el modelo de trabajo del nuevo entrenador, Julián Calero, "ha encajado muy bien entre los futbolistas. Está siendo una pretemporada muy intensa, como es el míster. Desde el primer día nos ha inculcado esa energía y esa intensidad para que luego en los partidos lo saquemos nosotros. La línea de trabajo es buenísima y ya tenemos ganas de jugar", dijo el central en la sala de prensa de El Requexón.

Los azules juegan este sábado (Carlos Tartiere, 19:30 horas) ante el Deportivo su primer amistoso del verano abierto al público y Calvo dice sobre los nuevos fichajes que "aunar la experiencia de unos con la juventud de los que llegan es muy positivo, porque hace falta ir cultivando ese relevo generacional".

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La tristeza por la ausencia de Santi Cazorla

Preguntado por la marcha de Santi Cazorla, Calvo dijo que le entristeció por lo que ha significado para el fútbol y para el Oviedo. "Me siento un gran afortunado por compartir tres años de carrera con él y creo que no somos conscientes de lo que ha supuesto tenerle y las clases magistrales que ha dado en entrenamientos y partidos. Ha sido transversal para el club y es muy difícil volver a tener un jugador así", dijo Calvo.

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El Real Oviedo completó esta mañana un nuevo entrenamiento, en el que Julián Calero contó con las bajas de Jacobo González, Joaquín Delgado y un Luka Ilic que lleva ya casi dos semanas sin poder trabajar junto al resto de sus compañeros.