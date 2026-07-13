Pablo Sánchez 13 JUL 2026 - 18:26h.

El Oviedo cocina dos ventas en el mercado con posturas diferentes: hay negociación abierta

Actuación sobresaliente la pasada temporada

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El Real Oviedo ha pegado un buen avance a sus tareas veraniegas en el mercado de fichajes. El club carbayón, con Jesús Martínez como líder y ahora con David Fernández en la dirección deportiva, ha cerrado ya un buen puñado de incorporaciones para su nuevo proyecto en LALIGA HYPERMOTION. Y aún faltan algunos por llegar. El próximo podría hacerlo desde el Andorra.

Según informa El Comercio, el Oviedo anda tras los pasos de Dani Villahermosa, una de las piezas más cotizadas del Andorra de Gerard Piqué. Su gran temporada le ha puesto en el horizonte de varios clubes -algunos de ellos incluso de LALIGA EA SPORTS- y el cuadro azul apuesta por su fichaje. Sin embargo, no será fácil.

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El principal obstáculo para su salida del Andorra está en su contrato. Villahermosa está vinculado al cuadro andorrano hasta el 30 de junio de 2027, por lo que la única vía para que el club le deje salir este verano es mediante un traspaso. Cualquier otra fórmula contará con la negativa de su actual equipo.

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El gran valedor de Villahermosa es el propio David Fernández, a quien conoce de primera mano de su etapa conjunto en el Espanyol. El jugador, pese a su condición de centrocampista, cuenta con un gran olfato en área rival. Buena prueba de ello son los ocho goles y siete asistencias que suma del pasado curso.

Un delantero que puede llegar desde Brasil

Como decíamos, el Oviedo anda inmerso en varias operaciones. Además de la de Villahermosa, las miradas están puestas en Brasil. Concretamente en el Botafogo, donde Jesús Martínez tiene intención de pescar a Chris Ramos para el ataque. El delantero cuenta con experiencia en LALIGA HYPERMOTION y su participación en el conjunto carioca se ha visto reducida debido a sus malos números. Aún así, es la principal apuesta de los oviedistas para el ataque y un viejo deseo del máximo dirigente azul.