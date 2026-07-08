El Oviedo cocina dos ventas en el mercado con posturas diferentes: hay negociación abierta

Ángel Cotán 08 JUL 2026 - 08:48h.

El club azul, abierto a ingresos en el mercado de verano

David Fernández se cubre las espaldas por un peso pesado

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El Real Oviedo no baja el ritmo en el mercado de fichajes. El pasado martes, Víctor Mingo oficializó su llegada al Carlos Tartiere a la espera de resolverse su rol en el equipo que dirige Julián Calero. La situación del pasado curso, con el descenso cantado en el tramo final, permitió a los responsables de las decisiones deportivas avanzar por varios objetivos. Ahora, David Fernández se centra en la operación salida.

El descenso de categoría casi siempre va de la mano de despedidas dolorosas. En el caso carbayón, los focos podrían apuntar a Aarón Escandell o Alberto Reina, los futbolistas aún en nómina que más destacaron en LALIGA EA Sports.

No obstante, el mercado de fichajes se está moviendo por otros dos jugadores del Real Oviedo. A la espera de avances, el club carbayón opta por dos posturas diferentes conscientes del valor de mercado de cada activo.

El Oviedo cocina dos ventas en el mercado con posturas diferentes

Según avanza Deportes COPE Asturias, la Serie A persigue el fichaje de Rahim Alhassane. El lateral izquierdo, que hasta hace unos días era el único específico en la plantilla carbayona, ha recibido el interés de dos conjuntos italianos. De hecho, el Oviedo se encuentra en negociaciones por su marcha tras recibir dos propuestas formales que rondan los cuatro millones de euros.

La cláusula de rescisión del defensor azul está fijada en los 6,5 millones de euros, pero en las oficinas asturianas están dispuestos a negociar. Cabe recordar que el Recreativo de Huelva se vería beneficiado en esta operación, ya que se reservó un 20% del montante final en un traspaso futuro.

En paralelo, Haissem Hassan también aterriza en el mercado. Tras dispararse su participación en el Mundial 2026 ante Argentina, el club azul aguarda por propuestas. En este caso, el Oviedo se ciñe a una cláusula de rescisión que, según informa La Voz de Asturias, ha bajado de 18 a 12 millones de euros tras el descenso de categoría. El jugador está abierto a una salida.