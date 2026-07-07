Pablo Sánchez 07 JUL 2026 - 13:11h.

El mensaje de Martín Peláez a Santi Cazorla y su próximo cargo en el Real Oviedo: "Es su casa"

Pendiente de decidir qué hará en el futuro

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El fútbol quedó un poco más huérfano desde que Santi Cazorla anunciara su retirada hace unos días. El ya exfutbolista del Real Oviedo puso punto y final a su extensa y espectacular trayectoria tras dos temporadas finales en el equipo de sus amores. Su decisión no ha sido sencilla y siempre tuvo presente el titubeo de si seguir o colgar las botas. Una charla con un nuevo integrante del club le sirvió para salir de dudas por completo.

Nos referimos a Julián Calero. Durante una entrevista para La Voz de Asturias, Cazorla desveló la conversación que había mantenido con el nuevo entrenador del Oviedo y que tanto le sirvió para tomar definitivamente el camino de la retirada. El asturiano agradeció su franqueza en un momento personal tan complejo.

"Tuvimos una conversación y me dijo lo que creía y pensaba, eso también me ha ayudado a tomar esta decisión. Que haya sido sincero conmigo ha sido una de las claves de todo esto. Tenía dudas, me apetecía seguir y no sabía cuál era el rol. Julián fue sincero conmigo y me ayudó a tomar la decisión. Estoy agradecido por el trato, me parece que va de frente", comentó sobre el míster.

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Su momento más complejo con Guillermo Almada

Cazorla podra siempre presumir de haber disputado su último año en activo con el Oviedo en LALIGA EA SPORTS. Sin embargo, no fue una temporada sencilla. En lo deportivo, el equipo no logró mantenerse y en lo personal sentía como no podía ayudar al equipo todo lo que quería. Entre los malos momentos vividos recuerda unas palabras de Guillermo Almada difíciles de asimilar.

"Fue sincero conmigo desde el primer día y me dijo que para lo que él quería igual no iba a ser importante. Ese final de temporada fue duro, hubo momentos difíciles, sufría mucho viendo al equipo y también sintiendo que no podía ayudar, me sentía un poco culpable. No quiero que vuelva a ser así y también me retiro por eso", sentenció.