Joaquín Anduro 03 JUL 2026 - 21:15h.

Martín Peláez confirma que Santi Cazorla se quedará en el Real Oviedo

Pepe Reina se emociona hablando de Santi Cazorla y desvela el sufrimiento que tuvo que pasar: "Sólo lo sabe él"

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Este jueves, Santi Cazorla confirmó su retirada del fútbol a los 41 años varias semanas después del final de la temporada en las que el de Lugo de Llanera ha reflexionado hasta que ha decidido poner fin a su carrera. El que ha sido su último presidente, Martín Peláez, le ha dedicado un mensaje de agradecimiento y ha confirmado que tiene las puertas abiertas del Real Oviedo para seguir en un club con un cargo por determinar.

"Quiero empezar agradeciéndole inmensamente a Don Santiago Cazorla todo lo que aportó a esta institución como jugador y todo lo que su familia y él nos aportaron, que lo pudieron hacer realidad. Ayer hablaba con Santi y su esposa, Úrsula, agradeciéndoles sobre todo que lo hicieran posible", arrancó el dirigente azulón en el acto de presentación de Central Lechera Asturiana como patrocinador principal en la camiseta del club.

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Martín Peláez quiso confirmar que Santi Cazorla tendrá hueco en el club una vez ha colgado definitivamente las botas: "Es un ciclo que termina como jugador y lo más importante para Santi es que él sea feliz haga lo que haga, las puertas de esta institución están abiertas para él. Se tomará un descanso y definiremos cuál va a ser su rol en este equipo, que es su casa, es su equipo y será su familia siempre".

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"Lo he dicho muchas veces, solamente el tiempo le va a dar la justa medida de lo que ha hecho Santi Cazorla por esta institución. Muchísimas gracias a Santi, a toda su familia y a todo el oviedismo", finalizó el directivo mexicano sobre el que ha sido el jugador más mediático del equipo en estas campañas.

Santi Cazorla cuelga las botas tras jugar en Primera con el Real Oviedo

Santi Cazorla ha anunciado su retirada después de tres temporadas en el equipo carbayón, donde llegó desde Al Sadd para cumplir su sueño muchos años después de salir de la cantera para enrolarse en el Villarreal. Tras una primera derrota en el play off contra el Espanyol, a la segunda llegó la vencida consiguiendo el ascenso con el mediapunta como protagonista, marcando frente al Almería y el Mirandés en el encuentro final en el Carlos Tartiere.

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La 25/26, la última del internacional español y doble campeón de la Eurocopa como profesional, ha sido la del regreso oviedista a la máxima categoría, aunque la experiencia apenas ha durado un año. Los vaivenes del banquillo condenaron al Real Oviedo a una zona de descenso donde ya no pudo salir con su capitán disputando 28 encuentros, la mayoría desde el banquillo.