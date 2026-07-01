Nuevo candidato a la lista de posibles fichajes para la medular: la intención del Oviedo
David Fernández, el 'elegido' de Mateu Alemany y su filosofía de fichajes para el Real Oviedo
Varias operaciones por concretar en el conjunto carbayón
El Real Oviedo continúa con su planificación de la nueva temporada. Tras cerrar varios fichajes y la llegada de Julián Calero al banquillo, aún quedan varias decisiones por tomar. Incorporaciones por acometer y salidas por concretar. El club sigue sumando candidatos a su agenda y en las últimas horas se habla de Aritz Aldasoro, jugador del Racing de Santander.
Según informa La Nueva España, el jugador está encantado con la oferta del Oviedo entre todas las que ha recibido, por lo que parece que la operación marcha por buen camino. Aldasoro no ha contado con el protagonismo deseado esta temporada con el Racing. José Alberto no cuenta con él y se busca una salida satisfactoria para todas las partes pese a tener contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2029.