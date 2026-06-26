El Oviedo toca el techo en abonados y apunta a ser el rey de Segunda en las gradas

Juan Pérez 26 JUN 2026 - 14:33h.

El conjunto asturiano tiene muchas opciones de ser el más numeroso en la 26/27 en la categoría

El Oviedo calienta el fichaje de Zakaria Eddahchouri: el efecto dominó del Deportivo

Compartir







La afición del Real Oviedo repite una vez más como las más consolidadas del panorama nacional con una inyección de moral a pesar del cambio de categoría. La confirmación de los 24.155 abonados a dos días del cierre de la campaña con 4.426 carnets oviedistas en lista de espera corroboran a los azules como el club con más socios de Segunda División a expensas de Las Palmas.

En plena planificación del proyecto deportivo en busca de un delantero, la mejor noticia del Oviedo está en la afición. Las gradas del Carlos Tartiere van a volver a ser el bastión del Real Oviedo una temporada más independientemente del valor de la categoría, un dato de récord que superará los 25.172 abonados de la temporada 24/25. La cifra vuelve a ser una de las más sonadas de la historia porque por tercera temporada consecutiva supone un hito en la entidad y en la capital del Principado.

PUEDE INTERESARTE Una salida a la espera de un fichaje: no cuenta para el Real Oviedo y tiene cartel en el mercado

A día de hoy más de un 90% de los socios del Oviedo han mantenido su compromiso con el club a pesar del descenso a Segunda División, pero el techo está asegurado por el amplio listado de aficionados con el carnet oviedista. Si a día de hoy nadie más renueva su abono, casi la mitad de los carbayones podrán dar por fin el paso para disfrutar de su club cada jornada desde la grada.

Las renovaciones finalizan este domingo de manera online, pero sólo estarán disponibles de forma presencial hasta esta tarde del viernes, por lo que es la cuenta atrás definitiva para los que tienen más dudas. Aún así las fechas señaladas están entre el 1 y el 3 de junio, momento donde se pueden solicitar los cambios de asiento según la disponibilidad. Un día después, el 4 de julio, se comunicará el número de localidades disponibles para nuevas altas y el jueves 6 de junio comenzará el registro por orden de los seguidores con el carnet oviedista de la pasada temporada.

Sin Zaragoza, Deportivo y Málaga en la categoría, Las Palmas es el único club que le puede quitar el puesto al Oviedo del club con más abonados en la 26/27. El equipo canario llegó a 23.006 el año pasado, por lo que la pugna simbólica puede dejar un título más para los asturianos en pleno verano.