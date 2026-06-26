Pablo Sánchez 26 JUN 2026 - 10:03h.

El Real Oviedo tantea al último verdugo copero del Real Madrid: posible fichaje para el ataque

El club no se precipitará hasta encontrar un recambio

Compartir







El Real Oviedo ha tocado un poco el pedal del freno en el actual mercado veraniego. Tras acometer algunas incorporaciones, el club se mantiene a la espera de confirmar la llegada del nuevo director deportivo para seguir dando pasos en la planificación. A falta de confirmación oficial, David Fernández será el encargado de ocupar esa posición en las oficinas del club. En lo que sí se trata de avanzar es en la salida de aquellos jugadores a los que ya se le ha confirmado que no cuentan para el proyecto. Uno de ellos es Oier Luengo.

El central, según cuenta El Comercio, saldrá del Oviedo en el presente mercado aunque sin prisas. A partir del 30 de junio volverá a El Requexón tras su medio año de cesión en el Burgos. Su falta de minutos llevó al club a buscarle acomodo en el mercado invernal y Michu vio en él una buena oportunidad de mercado. Su contrato incluía hasta una cláusula de compra obligatoria en caso de ascenso, algo que finalmente no se ha hecho efectivo.

Más allá de no lograrlo, Luengo tampoco ha entrado demasiado en los planes de su exentrenador, por lo que las opciones de seguir eran inexistentes. Desde su regreso y una vez aterrice David Fernández, el Oviedo se pondrá manos a la obra con el futbolista para encontrar la mejor solución para ambas partes.

PUEDE INTERESARTE Varapalo para el Real Oviedo en el mercado de fichajes: se intensifica otra operación

Luengo tiene aún un año de contrato por delante, por lo que no habrá problemas en llegar a un acuerdo por un futbolista que tiene mercado en LALIGA HYPERMOTION. Ya tuvo varios pretendientes el pasado invierno y en la actualidad también están llegando ofertas que mejoran su situación actual. Pero, en toda esta operación, el Oviedo trabaja sin prisas.

La premisa del Oviedo

Como decíamos, el conjunto carbayón no quiere correr para dar salida a Luengo. Es más, su marcha no se producirá hasta que no llegue otro central al vestuario. La intención del Oviedo es la de encontrar otro jugador en el mercado que compita por dicha posición junto a Dani Calvo y David Costas. De momento, compás de espera con varios frentes abiertos.