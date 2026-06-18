Celia Pérez 18 JUN 2026 - 09:13h.

El técnico está en México con el Grupo Pachuca

El Oviedo contacta con Monchi para reforzar la medular: dos fichajes con similitudes

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El Real Oviedo desea regresar cuanto antes a Primera. Tras caer esta temporada, el club ha decidido apostar por Julián Calero para crear un proyecto de garantías que les permita volver pronto a la máxima categoría. Lo hace de la mano de un técnico con experiencia que ha formado parte de equipos como Levante, Cartagena y Burgos, entre otros, y que tal y como ha desvelado él rechazó una oferta de Primera para enrolarse en las filas carbayonas.

En su visita a México con el grupo Pachuca, Calero se muestra totalmente convencido del proyecto que tiene entre manos. Tanto es así que reconoce que lo prefirió por delante de otras opciones. "Contactaron conmigo hace unas semanas y vimos que había mucha similitud entre lo que quiere conseguir Pachuca y lo que busco yo. Tenía otras opciones, incluso en Primera, pero había que apostar y apostamos por venir a Oviedo", señaló en unas declaraciones recogidas por La Nueva España.

Desde México, Calero también tuvo tiempo para referirse al mercado de fichajes, donde ya ha dejado claro desde su presentación que espera una plantilla competitiva y adelanta bastantes movimientos. "La plantilla está en fase de construcción. Habrá muchos movimientos, ya los hubo y los habrá. Hay jugadores muy cotizados, pero no me importa que se vayan jugadores si los que vienen tienen nivel suficiente. Los equipos se construyen con materia prima. Queremos construir un buen equipo y luchar por todo lo que podamos", aseguró.

Tras salir de un Levante en Primera en noviembre del año pasado, Julián Calero afronta ahora con ilusión el reto que le propone dirigir una entidad como el Real Oviedo, que tiene marcado en rojo su regreso a la máxima categoría. Lo tendrá que hacer con un equipo que, a buen seguro, espera refuerzos importantes en este mercado de verano.