El Real Oviedo sondea otro fichaje en el Getafe, Bordalás facilita la operación pero hay competencia

Fran Fuentes 17 JUN 2026 - 09:09h.

Javi Muñoz no es el único jugador azulón que gusta en la directiva oviedista

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El Real Oviedo se ha propuesto regresar a LALIGA EA SPORTS por la vía rápida. Es por eso que, aunque ni siquiera ha dado comienzo de manera oficial el mercado de fichajes, ya tiene cerrados a cuatro futbolistas: Pablo Sáenz, Youness Lachhab, Jacobo González y Aisar Ahmed, amén de la llegada de Julián Calero al banquillo del Carlos Tartiere. Sin embargo, lejos de frenarse ahí, el club se marca objetivos ambiciosos. En este sentido, ha mirado a Javi Muñoz, mediocentro del Getafe CF que ya vistió la camiseta oviedista en aquel equipo de Juan Antonio Anquela hace seis años. Sin embargo, hay otro futbolista del cuadro de José Bordalás que también interesa, y mucho, a la secretaría técnica: Álex Sancris.

Y es que, según informa Killer Asturias, el Real Oviedo se ha fijado en Álex Sancris, extremo del Getafe CF. A sus 29 años, el jugador es una opción que la dirección deportiva sigue desde hace tiempo. Sus minutos en el conjunto azulón han sido escasos, con apenas cinco titularidades y 700 minutos repartidos en unos escasos 18 encuentros. El madrileño no se ha ganado estar en el grupo de confianza de José Bordalás, y la continuidad del técnico en el Coliseum Alfonso Pérez le invita a buscar una salida en otros horizontes.

El proyecto del Real Oviedo, de los más atractivos para Álex Sancris

En este sentido, el jugador cuenta con gran cartel en LALIGA HYPERMOTION, por lo que habrá competencia para su fichaje. Si bien es cierto que el Real Oviedo llega con una posición preponderante, dado que viene de descender y su proyecto tiene como objetivo volver a ascender a LALIGA EA SPORTS, a nivel deportivo como económico hay pocos clubes que puedan ofrecerle lo mismo.

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Sin embargo, al jugador aún le queda la incógnita de qué hacer, si tratar de ganarse el puesto una temporada más bajo las órdenes de José Bordalás o si, por el contrario, buscar la continuidad en otro escenario. Del mismo modo, las condiciones contractuales del jugador en el Getafe CF son difíciles de igualar en otro equipo y, con un contrato firmado hasta el 2028, la opción de quedarse y apurar su contrato, aunque sea un año más, está ahí. Todo dependerá de si el jugador prioriza la ambición deportiva y prefiere ser cabeza de león o cola de ratón, con todos los condicionantes que ello implica.

Sea como fuere, el Real Oviedo está bien posicionado y todo dependerá de lo que el jugador decida hacer con su carrera. Eso sí, no es el único club que apuesta por el extremo madrileño, y su fichaje, pese a todo, no será nada fácil.