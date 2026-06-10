Fran Fuentes 10 JUN 2026 - 17:10h.

Los carbayones buscan fórmulas para rebajar la operación mientras que los valencianistas lo mantienen como segunda opción

Enzo Barrenechea, Lerma e Isma Ruiz... El Valencia CF se cubre las espaldas mientras espera a Guido Rodríguez

Compartir







Isma Ruiz sigue acaparando miradas en el mercado de fichajes. Tras la oferta planteada por el Valencia CF, más de un club de LALIGA EA SPORTS se ha sumado al interés en el pivote del Córdoba CF. De este modo, el granadino se postula como una de las revelaciones de la Segunda división junto a Álex Calatrava en la medular. Ahora, el Real Oviedo también se ha postulado como una opción para el mediocentro cordobesista en las últimas horas.

Así lo adelanta el diario Killer Asturias. Y es que el pivote el conjunto carbayón se habría fijado en Isma Ruiz para reforzar el centro del campo de cara al próximo curso. En términos económicos, el Córdoba se ciñe a su cláusula de rescisión, que asciende a seis millones de euros. En este sentido, la operación es sumamente complicada por varias razones. La primera es que el poderío económico del Real Oviedo reside en el Grupo Pachuca, no tanto en las cuentas del club carbayón. La segunda es que, si bien la pasada temporada fue fructífera en términos de ingresos, un buen pellizco se fue en pagar finiquitos de entrenadores y la cláusula de rescisión de Guillermo Almada con el Real Valladolid (400.000 euros).

PUEDE INTERESARTE Julián Calero llega al Oviedo con una petición de mercado: un fichaje de su confianza

Del mismo modo, el club recibirá la ayuda al descenso más baja de la historia de la competición: apenas nueve millones de euros, a repartir en las dos próximas temporadas. Es decir, que percibe apenas 4.5 millones este curso y otros tantos el que viene. Suena disparatado gastarse una cifra aún mayor que esa en cerrar un fichaje que, por más que seguramente aportaría mucho al bloque en términos de compacidad y equilibrio en la medular, es mucho dinero. La esperanza está en poder renegociar o en rebajar esa cifra ofreciendo jugadores como Alberto del Moral, que recién vuelve de un nuevo préstamo al Córdoba CF.

El Valencia mantiene a Isma Ruiz como alternativa a Guido Rodríguez

PUEDE INTERESARTE El Oviedo quiere subir el nivel defensivo con tres fichajes: una fórmula en común

Entretanto, el Valencia CF se mantiene al acecho. Y es que su prioridad máxima es la de renovar a Guido Rodríguez. Al argentino, que se ha quedado fuera del Mundial, le ofrecen dos años, aunque a razón de un salario que, por el momento, no le convence. De este modo, el club valencianista mantiene abiertas otras opciones, entre las que se encuentra Isma Ruiz, por el que ya habrían realizado una oferta en caso de que no termine de cerrarse lo de Guido. Por otra parte, la entidad ya tiene cerrada la incorporación de Aliou Dieng, aunque Carlos Corberán entiende que necesita a otro futbolista más. Baptiste Santamaría no cuenta y le buscan una salida, mientras que, además de Isma Ruiz, tienen como posibilidades a Enzo Barrenechea y a Jefferson Lerma, entre otros.

Si bien el Valencia CF tampoco viene siendo un club de pagar grandes cantidades por traspasos en los últimos años, desde luego es un club mejor posicionado que el Real Oviedo para cerrar la operación. Del mismo modo, la posibilidad de jugar en Primera es más seductora que la de cambiar de equipo en LALIGA HYPERMOTION, especialmente teniendo en cuenta que Isma Ruiz se encuentra contento con su vida deportiva y personal en Córdoba, cerca de su Granada natal y en un equipo donde es una de las piedras angulares del proyecto. Del mismo modo, la economía del club blanquiverde, sin ser boyante, le permite tener estabilidad, mantener a sus mejores jugadores y rechazar ofertas importantes. De este modo, se trata de una operación relativamente compleja a todos los niveles para cualquier equipo. A no ser, claro, que depositen su cláusula de seis millones en la sede de LALIGA.