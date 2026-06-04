En Córdoba aseguran que el interés del Valencia CF por Isma Ruiz se ha convertido ya en oferta

David Torres 04 JUN 2026 - 12:21h.

El jugador tiene contrato hasta 2028 y es feliz en Córdoba

El Valencia busca alternativas a Guido Rodríguez y sitúan a Isma Ruiz entre las opciones

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ValenciaEl Valencia CF está buscando fichajes para todas las posiciones, incluido el doble pivote, ya que no es segura la continuidad de Guido Rodríguez y la intención de sacar a Baptiste Santamaria es firme. En ese escenario, hace una semana, apareció el nombre de Isma Ruiz, mediocentro de veinticinco años que juega en el Córdoba y que tiene contrato en vigor hasta 2028.

Ahora, el interés ha dado paso a algo más. De hecho, en la capital califal aseguran que el interés del Valencia CF por Isma Ruiz se ha convertido ya en oferta formal que el Córdoba deberá estudiar, explica el diario ABC. El conjunto andaluz sabe que puede ser una buena opción de capitalizarse. Su valor de mercado es 1 millón de euros según el portal especializado Transfermarkt, y su salario no debería ser un impedimento ya que el Córdoba no es de los equipos que más pagan en LALIGA Hypermotion.

De momento, su club no se ha pronunciado y estudiará las propuestas que lleguen por él antes de tomar una decisión firme sobre su futuro.

El centrocampista ha dicho que es feliz en Córdoba

Semanas antes de acabar la Liga, Isma Ruiz, en los micrófonos de El Arcángel declaró no estar interesado en esos temas de futuro en aquel momento. Pero además, llegó a acuñar la frase: "Vine aquí a Córdoba y personalmente tengo que decirlo: aquí es donde me he sentido más querido, me he ilusionado y he disfrutado del fútbol. Me he sentido un tío muy importante, y ha sido aquí, donde estoy actualmente, en el Córdoba. Ojalá sea por muchos años más", demostrando, al menos en ese instante, poco interés por salir. Lleva tres temporadas allí, es la estrella del equipo, pero el interés de clubs de categorías superiores como es el Valencia CF pueden cambiar su parecer. Dicho esto, aquel día (hace menos de un mes) aseguró que se veía "claramente" como jugador del Córdoba porque tiene contrato hasta 2028. Y claro, para sacarlo, hay que pagar.