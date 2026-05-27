Fran Fuentes 27 MAY 2026 - 14:37h.

Una operación a expensas de lo que pase con Guido Rodríguez

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El Valencia CF mantiene la esperanza de que Guido Rodríguez renueve su contrato y siga en la plantilla de cara al próximo curso. Si bien es cierto que la dirección deportiva se ha cubierto las espaldas con el fichaje de Aliou Dieng, el rendimiento del argentino en este tramo final de LALIGA ha sido muy positivo y hay una puerta abierta a que pueda continuar. Sin embargo, el club no pone todos los huevos en la misma cesta y baraja otras opciones que puedan cubrir ese perfil de jugador más de contención y que abarque mucho terreno. Como una alternativa a ese perfil sitúan en la órbita valencianista a Isma Ruiz, jugador del Córdoba CF.

Así lo ha adelantado el periodista Ángel García, de Cazurreando. Según su citada información, el jugador granadino se postula como una alternativa para el centro del campo del Valencia CF en el mercado de fichajes. En este sentido, el conjunto valencianista sigue a expensas de lo que haga Guido Rodríguez, cuya decisión condiciona la llegada (o no) de otro futbolista de ese perfil de contención.

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En el Valencia CF se manejan informes positivos del jugador, así como de muchos otros, aunque hay cuestiones que facilitarían el traspaso de Isma Ruiz, como su bajo coste (su valor de mercado es de un millón de euros, según el portal especializado Transfermarkt) y un salario asumible para el conjunto valencianista. Y es que el Córdobaestá lejos de ser uno de los clubes que mejor pagan de LALIGA HYPERMOTION, pero, dentro del club, Isma Ruiz sí que es de los mejor pagados, junto jugadores como Carlos Marín o Cristian Carracedo. Pese a todo, sería una cifra asumible para el club de Mestalla.

Isma Ruiz, un mediocentro muy cotizado tanto en LALIGA como en el extranjero

En contra del Valencia está que el Córdoba CF renovó al mediocentro hace un año escaso, firmando un contrato hasta el 2028, por lo que aún le restan dos años de contrato y no quedaría más remedio que negociar y pagar un traspaso. Sea como fuere, lo cierto es que Isma Ruiz es un jugador bastante cotizado. Y es que, además, su fichaje también interesa en México y Polonia, amén de a otros clubes de LALIGA.

Así las cosas, Isma Ruiz es uno de los pilares del Córdoba CF de Iván Ania. Es el sostén en el centro del campo de un equipo muy ofensivo, dando estabilidad y mostrando una elevada capacidad de robo de balón e inteligencia táctica. a sus 25 años y con 1.80 metros de altura, esta temporada ha sumado 35 partidos en LALIGA HYPERMOTION, en la que ha logrado marcar dos goles y servir tres asistencias, siendo titular indiscutible en el equipo blanquiverde.