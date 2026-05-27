David Torres 27 MAY 2026 - 13:13h.

Ha sido uno de los destacados del equipo, tiene oferta para renovar, clubes que lo quieren y debe contestar

El escueto mensaje de despedida de Guido Rodríguez moviliza a la afición valencianista: "¡Guido quédate!"

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ValenciaGuido Rodríguez ha escuchado al Valencia CF. Tiene sobre la mesa la oferta para renovar. Además, se ha despedido en un escueto mensaje que no dice nada, pero que puede decir todo. Lo que piden sus agentes para renovar lo alejan de Valencia, pero el club sabe que su baza no es el dinero.

En ese sentido, todo se decidirá en los despachos, pero lo que se respira fuera, en las redes sociales, es que los Rodríguez han sido felices en Mestalla estos meses. Así, Wada Ramón, esposa de Guido Rodríguez, ha compartido un mensaje en sus redes sociales después de que la pareja posara feliz junto a su familia y amigos (como Lucas Beltrán) tras el último partido de LALIGA en Mestalla (3-1 ante el Barça) en el que su marido, con un gran gol, volvió a ser de los mejores del equipo. Mestalla. La afición le pidió que se quedara, el club le ha hecho una oferta y antes, ambos, aficionados valencianistas y entidad, lograron el primer objetivo para poder renovarlo: que sea feliz.

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La campaña enamorar a Guido para que quiera quedarse

"Llegamos hace poquito, pero lo vivimos con tanta entrega y disfrute que se volvió cotidiano querernos. Y vos Guido Rodríguez, que lindo es verte hacer lo que amas. No dejo de admirarte, goleador", escribía en su cuenta oficial de Instagram. La campaña "enamorar a Guido" ha sido un éxito, pero falta todo lo demás. Falta que él acepte bajar sus pretensiones (no sólo es el sueldo, además pide una prima de fichaje porque sabe que es su último gran contrato).

La negociación sigue abierta, y la decisión del argentino es capital porque, en función de lo que decida, el Valencia CF reestructurará su plantilla de una forma u otra. Ofertas a Guido Rodríguez no le faltan, de España y de fuera (México). Muchas de ellas mejoran económicamente lo que le ofrece el Valencia, pero el nivel de repercusión que tiene el conjunto de Mestalla es elevado. De hecho, le permitió entrar en la prelista de la selección Argentina para el Mundial. Quedan cinco semanas para volver y, aunque Guido se ha mudado por obligación (la casa alquilada dónde vivía está en venta), nadie en Valencia se atreve a decir que no volverá. Ron Gourlay y Carlos Corberán, desde los despachos y en las distancias cortas en Paterna y fuera, han completado la operación enamora a Guido. Falta por saber si da resultados.