David Torres 27 MAY 2026 - 11:12h.

Califican la temporada, ponen nota y señalan culpables y responsables, suspendiendo al club

Todos los movimientos que planea el Valencia CF en el mercado de fichajes: ocho llegadas y varias salidas

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ValenciaEl Valencia CF remontó este sábado el tanto inicial del culé Robert Lewandowski con los goles de Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez, todos ellos en la segunda mitad, pero la victoria no le sirvió para entrar en Liga Conferencia, ya que Getafe y Rayo Vallecano ganaron sus partidos. De esta forma, el Valencia enlazará siete temporadas seguidas sin clasificarse a Europa, su récord histórico, y sumará nueve de las doce campañas de Peter Lim como máximo accionista sin acceder a competición europea, tras haberse clasificado en 16 de las 17 anteriores a la llegada del magnate singapurense al club. El club, de hecho, encadenará su mayor racha de días seguidos sin disputar un encuentro de este tipo de torneos, pues suma más de 2.200 días sin jugar competición europea, por lo que durante el verano superará los 2.373 días que acumuló entre 1983 y 1989.

Toca pues ponerle nota a la temporada del Valencia CF. ElDesmarque ya se mojó y puntuó a jugadores y entrenador, pero nos gustaría saber qué opina la prensa valenciana.

Fran Guaita, Cadena SER

Su opinión íntegra: "Bueno, para mí la nota de la temporada es de suspenso. Si hay que poner nota numérica, pues un tres. En Valencia he estado cinco jornadas en zona de descenso, a falta de cuatro jornadas estaba a tres puntos de Segunda División".

"Viajamos a San Sebastián la penúltima jornada con la permanencia por certificar, con lo cual yo creo que a cualquier Valencia así hay que suspenderle. Y aparte de eso, que ya es un drama, es una humillación y es una falta de respeto a lo que es el escudo, es que no he visto nada yo este año. No he visto fútbol, no he visto un plan, ni un equipo con identidad, ni un sistema de juego claro".

"Me parece que el año es una falta de respeto y una oportunidad perdida para meterse en Europa, el año que era más barato meterse en Europa"

"Yo no sé explicar cómo ha querido Valencia ganar partidos y creo que no lo sabe ningún valencianista. No he visto ningún jugador mejorado con respecto a la temporada anterior, no he visto a los tres renovados ser importantes dentro de la forma de juego. Solamente Guerra en la recta final jugando en su sitio ha sido diferencial, pero Guerra ha jugado en su sitio un mes de los nueve que tiene la competición".

"Me parece que el año es una falta de respeto y una oportunidad perdida para meterse en Europa, el año que era más barato meterse en Europa, pues seguramente desde que la liga tiene tres puntos por victoria. Un año horrible"

Nota final: un 3

Rafa Villarejo, Cadena COPE

Su opinión. "Al principio de temporada mi objetivo, el mío, después de ver de dónde venía el equipo y cómo se había reforzado en el verano, mi objetivo, insisto, para este Valencia lo situaba entre el sexto y el décimo clasificado de la liga. Es verdad que más cerca del sexto, que del décimo lugar. Sin sufrimiento, evidentemente, y ha acabado noveno, pero es verdad que ha sufrido mucho, muchísimo".

"La primera parte de la liga para mí es de muy deficiente, ahí no hay duda, y el segundo acto de la competición para mí tampoco hay duda, para mí, insisto, es de notable alto"

"La primera parte de la liga para mí es de muy deficiente, ahí no hay duda, y el segundo acto de la competición para mí tampoco hay duda, para mí, insisto, es de notable alto. Liga de campeones, el tercer mejor equipo, una segunda vuelta de Champions, así que entre la primera parte de la liga y la segunda vuelta del torneo, yo le daría un cinco y medio al trabajo del equipo de Carlos Corberán y de sus futbolistas. Es cierto que a todos nos queda la sensación de que con un poquito más, con haberle puesto un poquito más de actitud, de meter el pie de fútbol a un partido, a uno, no sé si el del Rayo de hace poco, el del Atlético de Madrid B en Mestalla, los dos partidos con el Oviedo... uno valía y bastaba para estar en Europa, y esa es la rabia que nos queda del final de esta temporada".

Nota final: un 5.5

Eduardo Esteve, Onda Cero

"La nota que le pondría al Valencia esta temporada es de un cinco, es decir, un aprobado, porque nuevamente el conjunto de Mestalla no ha superado las expectativas, ha vuelto a pelear por no descender, ha tenido opciones en algún momento de la temporada de engancharse a esa pelea por Europa y al final la pelea por Europa llegó solo en la última jornada. Además, incluso en la penúltima fue cuando consiguió la permanencia de manera matemática, en una liga en la que jugar en Europa estaba muy barato".

"Así que ni el técnico al que le ponga un suspenso, ni tampoco a los futbolistas, que creo que les ha faltado cierto tipo de ambición, pueden sacar algo más que un simple suficiente"

"Así que ni el técnico al que le ponga un suspenso, ni tampoco a los futbolistas, que creo que les ha faltado cierto tipo de ambición, pueden sacar algo más que un simple suficiente. Suficiente para mantener la categoría. Ojalá algún día cambie todo esto y el Valencia tenga una nota superior al 5, porque eso significará que de verdad crece. Ha faltado ambición por parte del técnico y ha faltado ambición por parte de la plantilla. Cumplir simplemente el objetivo de la permanencia no puede ser más que un suficiente".

Nota final un 5

Javi Lázaro, Radio Marca

"Mi valoración de la temporada pues evidentemente la dividiría en tres. En primer lugar como club, suspenso absoluto, llevar al Valencia hasta la jornada 37 con esa sensación de que se pudo ir a segunda división, eso es algo que evidentemente requiere un suspenso claro, que está más cerca del 2 que de ninguna otra cifra".

"La figura del entrenador, que está seguramente con algo mejor de puntuación, porque si haces la primera vuelta seguramente estaría más cerca del 0 o del 1; la segunda con números de Champions te llevaría a una nota muchísimo más alta. Yo creo que la media del entrenador la podemos dejar en torno a un 4, 4 y medio; que es casi lo que le pondría en definitiva al equipo en global, porque el equipo hizo sufrir a su afición, le llevó hasta la penúltima jornada con opciones de descender, aunque es verdad no podemos dejar de lado la opción de la última jornada de llegar a Europa".

Yo creo que la media del entrenador la podemos dejar en torno a un 4, 4 y medio; que es casi lo que le pondría en definitiva al equipo en global

"El equipo ha estado en el primer tramo de la clasificación para acabar y eso por lo menos le permite estar cerca del 5. Suspenso, porque casi se va a segunda división, pero evidentemente cerca del aprobado por aquello de pelear en la última jornada por Europa. Así que mi nota de esa temporada para el Valencia es un 4 y medio después de ese sufrimiento hasta la jornada 37.

Nota final: 4.5

Dani Meroño, La Banda de À Punt

"Es muy difícil calificar la temporada del Valencia Club de Fútbol porque ha atravesado muchas fases desde el inicio hasta hasta el final de campaña. Un inicio, un arranque muy complicado donde el equipo es incapaz de sacar partidos, donde el equipo es incapaz de puntuar y donde Carlos Corberán no hace números de ser un entrenador destituido. La confianza de Mériton en su figura hace que se mantenga el cargo".

"Después con los fichajes de Sadiq, Unai Núñez, Renzo Saravia y sobre todo Guido Rodríguez acaba recuperando un poco esa versión que nos enamoró en la temporada pasada, pero después llega otra vez esa irregularidad con algunos resultados que hacen titubear incluso la permanencia en la Primera División y finalmente se consigue esa permanencia con opciones de haber podido pelear por Europa".

"Por lo tanto, para mí claramente es un aprobado justito. Justito para el equipo en lo deportivo porque los futbolistas tampoco andan al nivel, esa desconexión con el entrenador y un suspenso para el club"

"Por lo tanto, para mí claramente es un aprobado justito. Justito para el equipo en lo deportivo porque los futbolistas tampoco andan al nivel, esa desconexión con el entrenador y un suspenso para el club porque no ha tomado decisiones cuando tocaba y sobre todo porque no ha terminado de apostar por un proyecto que, a todas luces parece que está finalizado con Carlos Corberán porque la gente no quiere al entrenador, los futbolistas no quieren al entrenador y desde luego pues se haría dudas de cara a la próxima temporada"