Fran Fuentes 16 JUN 2026 - 10:06h.

Una salida en el horizonte y dos fichajes para completar la delantera de Julián Calero

El Oviedo quiere pescar entre los secundarios de José Bordalás: fichaje con aristas y una baza

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El FC Barcelona meditó la compra definitiva de Joaquín Delgado, cedido desde el Real Oviedo, tras su éxito en el plano goleador. El ariete, de 24 años, hizo las delicias en el Barça Atlètic, marcando seis goles en 16 partidos y ayudando a que el filial barcelonista luchase hasta el final para clasificarse al playoff de ascenso a Primera RFEF. Sin embargo, finalmente no se dio el traspaso y el delantero de Utrera volverá a El Requexón, donde el club carbayón ya ha tomado una decisión respecto a su futuro.

Y es que, según apunta La Voz de Asturias, el club carbayón le dará una oportunidad de estar en la primera plantilla. En este sentido, será uno de los delanteros de los que dispondrá Julián Calero para tratar de ascender este curso. En este sentido, el club debe tomar otras decisiones evidentes de cara al próximo curso, ya que el único futbolista que queda en la posición junto al utrerano es Thiago Borbas, con quien el club no cuenta y al que se le buscará una salida lo más pronto posible.

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Los planes del Real Oviedo con Joaquín Delgado y la delantera

Asimismo, la intención del club es darle a Julián Calero variedad suficiente para completar el ataque. De este modo, se pretende completar la punta de ataque con dos fichajes de perfiles diferentes para que den al entrenador una amplia gama de opciones. Con Joaquín Delgado el equipo ya tiene a un jugador alto (mide 1.87), potente en el juego aéreo y más posicional, más de área. Posiblemente los perfiles a los que acuda sean más de romper al espacio en velocidad o de más movilidad, caer a bandas y apoyar el juego colectivo. Aún hay que esperar un poco para ver por dónde van los tiros.

Así las cosas, con la salida de Thiago Borbas y las dos incorporaciones (es decir, tres operaciones), el Real Oviedo pretende configurar una delantera de tres efectivos que sirva para que Julián Calero tenga herramientas de sobra para intentar luchar por el ascenso. En este sentido, el club