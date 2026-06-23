Pablo Sánchez 23 JUN 2026 - 21:37h.

El Dépor suma al Leganés en la puja por Luis Chacón y gana posiciones

Un nuevo objetivo se suma a la lista de candidatos para el ataque

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La búsqueda de delanteros es una de las tareas principales del Real Oviedo este verano. El adiós de Fede Viñas, sumado a la marcha de otros jugadores de ataque pese a tener contrato en vigor -casos como el de Thiago Borbas o Daniel Paraschiv- deja huérfana esa demarcación. En el horizonte asoman varias opciones y el número de candidatos sigue creciendo. En las últimas horas se habla de otro jugador que tuvo bastante repercusión a nivel nacional esta temporada.

Hablamos de Jefté Betancor. Según informa La Voz de Asturias, el Oviedo tiene en su agenda al jugador canario que la pasada campaña jugó cedido en el Albacete desde el Olympiacos. Jefté rindió a un muy buen nivel con los manchegos y su mejor actuación la protagonizó en el momento clave: los octavos de final de la Copa del Rey frente al Real Madrid.

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El canario metió los dos tantos que eliminaron al equipo de Álvaro Arbeloa y permitió a los albaceteños seguir con vida en el torneo del KO. Toda una proeza. Su nombre resonó a nivel nacional e internacional y ahora su futuro se vincula al del Real Oviedo, que no le pierde la pista. El nombre de Jefté se suma a la lista de delanteros que maneja el conjunto carbayón, como son los casos de Zakaria o de Urko Izeta, jugadores del Dépor y el Athletic, respectivamente.

El deseo de Jefté de cara al futuro

Como decíamos, Jefté jugó el pasado curso cedido en el Albacete por parte del Olympiacos, club de quien es propiedad desde enero de 2025. La intención del jugador es la de seguir en España la próxima temporada, aunque aún tendrá que negociar con su club de origen cualquier novedad que aparezca próximamente en relación a su futuro. En ese horizonte asoma el Real Oviedo como posible destino.