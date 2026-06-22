Pablo Sánchez 22 JUN 2026 - 16:55h.

El Oviedo estudia dos fórmulas por el fichaje de Luis Chacón: la condición del Deportivo

El movimiento afecta directamente al filial carbayón

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La planificación del Real Oviedo sigue su curso entre negociaciones, fichajes y salidas cerrados y por cerrar. Tras la llegada de Julián Calero al banquillo se han intensificado los movimientos, los cuales también afectan a la organización del filial. El Vetusta también prepara una nueva temporada y ha sufrido un pequeño contratiempo en las últimas horas que afecta directamente al vestuario. Concretamente a la portería.

Según informa La Voz de Asturias, el meta Álvaro Rodríguez volverá al Real Madrid para enrolarse en el juvenil A. El portero, tras una gran temporada, estaba llamado a reforzar el plantel del Vetusta de cara al nuevo año. Sin embargo, en su contrato el Madrid se guardó una opción de recompra que ha decidido ejecutar este verano.

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Álvaro Rodríguez llegó a la capital asturiana el pasado año con un contrato de tres temporadas bajo el brazo. En el club están muy contentos con el rendimiento que ha mostrado, convirtiéndose en internacional sub 16 con España y disputando 22 encuentros con el equipo carbayón en División de Honor.

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Fruto de ese gran rendimiento el Oviedo optó recientemente por darle la iniciativa con el filial para que siguiera creciendo. Sin embargo, su etapa como futbolista azul acabará antes de tiempo tras la decisión tomada por el Madrid. A partir de este momento, el club que preside Jesús Martínez tendrá que buscar otro inquilino para dicha posición.

Más problemas con los fichajes

Los entorpecimientos a la planificación carbayona también afectaron recientemente al primer equipo. Según avanzó As, el Leganés entró de lleno en la pelea por Miguel Ángel Atienza, uno de los favoritos de la dirección deportiva para reforzar el centro del campo. El jugador del Burgos apunta a jugar en Butarque ante los avances en las negociaciones. El Oviedo tendrá que poner el foco en otros objetivos.