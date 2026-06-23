El Dépor suma al Leganés en la puja por Luis Chacón y gana posiciones

Celia Pérez 23 JUN 2026 - 09:44h.

El cuadro pepinero es el mejor posicionado para hacerse con el futbolista

El fichaje de Gijselhart precipita una salida del Dépor: dos clubes de LALIGA HYPERMOTION, tras sus pasos

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El Dépor afronta un verano ilusionante con su vuelta a Primera división. Fernando Soriano lleva tiempo ya trabajando para conseguir un proyecto de garantías para Antonio Hidalgo. La dirección deportiva pone el punto en los refuerzos necesarios, entre los que por el momento está confirmado Teun Gijselhart, pero también muy pendiente de la operación salida y de lo que ocurrirá con nombres como el de Luis Chacón.

El extremo izquierdo llegó en el verano de 2024 al Dépor, pero tan solo ha jugado un único partido con la elástica herculina y acumula dos cesiones en la Cultural Leonesa. Este verano se abre un nuevo escenario, en el que el club apunta a ser una vez más protagonistas de las salidas del Dépor. Sus ochos goles y tres asistencias la campaña pasada le han llevado a centrar el interés un buen número de equipos de Segunda división, al que se ha unido ahora el Leganés.

Con contrato hasta junio de 2028, el Real Valladolid ha marcado al futbolista en agenda, pero también ha sido asociado con el Real Oviedo. Además, según cuenta Coruña Deportiva, el Leganés ha sido el último en unirse y en ganar posiciones para hacerse con Luis Chacón. En estos momentos el club pepinero es el mejor colocado para conseguirlo en un mercado en el que también están pendientes Sporting de Gijón y Cádiz.

Los fichajes que aún le quedan por delante a Fernando Soriano

Con todo un verano aún por delante, el director deportivo blanquiazul parece tener marcados los refuerzos que hacen falta en la primera plantilla. Comenzando por la portería, donde el Deportivo busca un portero de nivel que eleve la competencia entre Álvaro Ferllo y Germán Parreño. La línea defensiva apunta a sufrir una revolución importante, y a expensas de las salidas, se buscan dos laterales, uno para cada perfil, así como dos centrales, además de un extremo diestro y dos delanteros.