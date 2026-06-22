Pepe Jiménez Sevilla, 22 JUN 2026 - 17:14h.

El Betis no dudó en bromear en redes sociales tras verse en un 'extraño' mapa

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Aún no ha comenzado la competición oficial este curso, aún no se ha reestrenado el Dépor en LALIGA EA Sports, pero sus rivales, en concreto el Betis, ya le han comenzado a tomar como uno más. El mejor ejemplo para ello es la respuesta, con mucha guasa, de los verdiblancos al extraño mapa publicado por los gallegos.

Tras confirmar el retorno del Málaga a LALIGA EA Sports, el Dépor publicó un mapa en sus redes sociales dividiendo a todos los que serían sus rivales en la máxima competición española. En la misma, de manera representativa, parece que el Betis -no tanto el Sevilla- se coloca en la provincia de Huelva, algo que ha hecho que los béticos respondan.

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Con una simple imagen de Antony en la playa, el Betis ha ironizado sobre su posición en el mapa del Dépor, algo que ha despertado multitud de respuestas simpáticas en su timeline, entre ellas una de un seguidor que no tiene duda alguna sobre la gestión bética en redes sociales: "Los mejores".

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De momento, dada la simpatía del mensaje, no se han recibido respuestas de aficionados ofendidos -y eso que a estas alturas parece realmente complicado- y el Betis no ha hecho más que amenizar y adelantar el reencuentro entre ambos equipos.

El Betis se reencontrará con el Dépor muchos años después

Cabe recordar que, tras una serie de acontecimientos inesperados y varios descensos, el Dépor suma varios cursos sin estar en la élite y su último enfrentamiento ante el Betis data de la temporada 2017/18.

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Aquella temporada se disputó el último encuentro oficial entre ambos conjuntos y acabó con victoria para los béticos gracias a un solitario tanto de Loren Morón en el 54'.

En ese Betis, entrenado por Quique Setién, se veían a jugadores como Joaquín, Boudebouz, el aún bético Marc Bartra o suplentes tales como Tello, Sergio León o Javi García. El Dépor, por su parte, tenía a Seedorf como entrenador y a jugadores como el madridista Valverde, Bakkali, Andone, Krhon Dehli, Fede Cartabia o Pedro Mosquera.