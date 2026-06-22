Basilio García Sevilla, 22 JUN 2026 - 13:40h.

José Manuel Álvarez deja el club tras ocho temporadas

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El Real Betis Balompié está inmerso en la planificación de la próxima temporada, pero además de buscar futbolistas, también tendrá que contratar a un nuevo médico para el primer equipo, una vez que José Manuel Álvarez se ha despedido públicamente a través de sus redes sociales.

El médico, nacido en 1978 en Sevilla pero residente en Valencia, sustituyó al histórico Tomás Calero en el verano de 2018 tras pasar por los escalafones inferiores verdiblancos, así como por las distintas secciones del Levante UD. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, máster en Valoración del daño corporal y Aparato locomotor por la Universidad Europea de Madrid y especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte por la Universidad de Cádiz, ha sido el galeno del primer equipo durante las últimas ocho temporadas.

Según fuentes del club y tal y como ha comunicado el propio médico, la decisión se debe exclusivamente a motivos personales y fue comunicada antes de que acabara la pasada temporada, y se ejecuta en el periodo vacacional. Además de buscar un nuevo médico del primer equipo, también habrá que cubrir el hueco el responsable de readaptación Eneko Ángulo, que inicia una aventura internacional tras formarse en el club heliopolitano.

El Betis, que agradece su trabajo y entrega a los dos profesionales, comunicará en los próximos días la reestructuración de sus servicios médicos.

Las palabras de José Manuel Álvarez

A veces las decisiones que se toman en la vida tienen un alto valor sentimental, en mi caso, hoy tengo que anunciaros una decisión muy meditada y tomada hace unos meses que me inunda de tristeza pero que por otro lado me va a permitir estar cerca de mi familia y poder disfrutar de lo que uno deja detrás cuando asume cargos de responsabilidad como el mío actualmente.

Abandono mi casa, el Real Betis Balompié, donde he crecido como persona y profesional durante 12 años en mis dos etapas, es una decisión personal y no profesional, ahora toca estar cerca de la familia. Es un día triste por todo lo que dejo detrás, amigos, esfuerzo, mucho trabajo y muchos recuerdos.

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Ahora toca volver con la familia a Valencia y valorar nuevos proyectos de futuro junto a ellas.

Gracias por todo Real Betis Balompié y su gente.