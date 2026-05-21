Álvaro Borrego 21 MAY 2026 - 13:00h.

El director deportivo y el entrenador trabajan conjuntamente en la planificación para el año Champions

Los ocho decepcionantes fichajes que el Betis hizo en su última temporada en Champions League

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El Real Betis trabaja desde hace meses en la planificación de la próxima temporada y el regreso a la Champions League implicará un salto de calidad en la plantilla, no solo para mejorar las posiciones en las que mayores carencias se han registrado, sino también para dotar de equilibrio y fondo de armario a un equipo que no espera pagar el desgaste que supondrá la máxima competición continental. Sobre este escenario caminan de la mano Manuel Pellegrini y Manu Fajardo, los principales encargados de proyectar la hoja de ruta a seguir en el mercado de verano, pese a la disparidad de opiniones que han surgido estos días sobre la continuidad de ambos. La entidad entiende que, por números, se lo han ganado y desde ya mantienen diálogo casi a diario para exponer las virtudes a blindar y los defectos a mejorar.

Para empezar a partir de la próxima semana podrán materializarse las primeras salidas. Jugadores como Cedric Bakambu, Adrián San Miguel o Ricardo Rodríguez terminan sus respectivos contratos y otros como el Chimy Ávila llegarán a un acuerdo -es la intención del Betis- para resolver su vinculación sin apenas coste. También concluirá su andadura Sofyan Amrabat, cuyo futuro todavía debe debatirse en el club.

Lo más importante para conocer el contexto en el que se encuentra la comisión deportiva es que aún se sigue elaborando al presupuesto exacto con el que contarán en verano, que se elabora en base a la mejora de ingresos por la Champions pero también con la necesidad de seguir generando plusvalías. Claro está que los perfiles e incluso algunos de los nombres están puestos sobre la mesa, pero de ahí a concretar -o mucho menos anunciar- alguna incorporación a cortísimo plazo hay un trecho.

La dirección deportiva que encabeza Manu Fajardo tiene una hoja de ruta clara, con el deseo de conformar una plantilla híbrida entre jugadores ya contrastados y con experiencia en la élite continental, pero también en un escenario provechoso, como en su día llegaron Antony, Fornals o el propio Amrabat, con una nutrida camada de jóvenes con capacidad de revalorización futura, como ocurrió con Natan o Sergi Altimira. Entre las posiciones a reforzar aparecen la delantera, pudiendo llegar incluso dos arietes, el lateral izquierdo, la posición de central y al menos un centrocampista.

Todo ello supeditado a las posibles ventas que se puedan dar. En el club saben que habrá propuestas por futbolistas como Ez Abde, Natan, Sergi Altimira e incluso Antony, pero desde el Real Betis aseguran estar preparados para encontrar un relevo de garantías si la oferta fuese de enjundia para las arcas de la entidad. Este mismo jueves Manu Fajardo y Manuel Pellegrini mantuvieron varios minutos de diálogo, como pueden ver en el vídeo de arriba, a buen seguro trazando las primeras bases de la planificación de una de las temporadas más exigentes que se recuerdan por Heliópolis.