Pablo Sánchez 22 JUN 2026 - 18:09h.

Fernando Soriano aguarda por el fichaje de un 'stopper' en el Deportivo: sujeto a un objetivo

Su marcha asoma en el horizonte pese a tener contrato en vigor

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Teun Gijselhart se convirtió hace unos días en el primer fichaje del nuevo proyecto del Dépor en LALIGA EA SPORTS. El mediocentro holandés aterriza con un gran cartel tras su buena actuación el pasado curso. Su fichaje es el primero de los múltiples que efectuarán Fernando Soriano y su equipo durante el verano, los cuales vendrán acompañados de otras tantas salidas. Precisamente la llegada de Gijselhart precipita un movimiento del vestuario coruñés.

Se trata de José Ángel. Tal y como informa Deportes Cope Coruña, el mediocentro está en la puerta de salida del club. El fichaje de Gijselhart refuerza esta idea pese a tener contrato en vigor hasta 2028. Su futuro sigue siendo una incógnita y los rumores apuntan a que la próxima temporada podría jugar en LALIGA HYPERMOTION. La misma información habla del interés del Cádiz y del Ceuta en su fichaje.

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José Ángel ha completado una temporada de sombras y luces con el Dépor. Pasó de ser protagonista en el primer tramo de la temporada a terminar contando con pocos minutos en los esquemas de Antonio Hidalgo. En total disputó 22 encuentros y todo apunta a que su participación en Primera tras el ascenso no mejorará. De esta manera, uno de los pilares del ascenso herculino de Primera RFEF a LALIGA HYPERMOTION apunta a salir en las próximas semanas con dos equipos de plata interesados en su fichaje.

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El plan de Fernando Soriano

Gijselhart ha sido el primero en llegar, pero para nada será el único. Fernando Soriano ya dejó caer las incorporaciones que llegarían al Dépor durante el verano y se espera que poco a poco vayan apareciendo nuevas caras en el vestuario. Todo apunta a que hasta ocho futbolistas más desembarcarán en Riazor durante el verano.