Redacción ElDesmarque Madrid, 18 AGO 2026 - 09:45h.

La estadounidense remontó ante Alexandra Eala en un partido que dejó una de las imágenes más curiosas del torneo

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El Masters 1.000 de Cincinnati está dejando muchas imágenes curiosas y una de ellas ha sido en la victoria de Amanda Anisimova ante Alexandra Eala. La estadounidense remontó a la filipina y acabó derrotándola (4-6, 6-4 y 6-2), aunque durante el encuentro hubo un momento que llamó incluso más la atención que el propio partido y que ha sido una de las imágenes más virales de este año en el mundo del tenis.

La remontada de Amanda Anisimova ante Alexandra Eala

Eala mantuvo la iniciativa durante buena parte del inicio del encuentro y obligó a Anisimova sacar su mejor tenis. La estadounidense encontró la reacción necesaria para igualar el marcador y, ya en el tercer set, tomó el control del partido hasta cerrar la victoria con autoridad. "Sabía que iba a ser un partido realmente complicado. Hubo bastante apoyo hacia mí esta noche, así que lo agradezco mucho, porque sé lo querida que es Alex… y con razón. Agradecí muchísimo ese apoyo porque sentí que necesitaba un pequeño empujón en este partido, ya que ya había pasado mi hora de acostarme", dijo la norteamericana entre risas. Sin embargo, más allá de la remontada, ha habido una imagen de la estadounidense que se ha hecho viral en redes sociales.

¿Cerveza en pleno partido? La imagen de Amanda Anisimova que ha incendiado las redes

Durante uno de los cambios de lado, las cámaras captaron a Anisimova bebiendo de un recipiente cuyo contenido parecía cerveza. La escena llamó inmediatamente la atención de los aficionados y ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, pero evidentemente, no se trataba de cerveza, sino probablemente de una bebida utilizada para la hidratación y recuperación de la tenista durante el partido. El recipiente y el color del líquido, sin embargo, han provocado la confusión y convirtieron el momento en una de las imágenes más curiosas de la jornada.