Pablo Sánchez 25 JUN 2026 - 16:43h.

El Dépor suma al Leganés en la puja por Luis Chacón y gana posiciones

La dirección deportiva tendrá que tomar una decisión próximamente

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La operación salida es una de las grandes tareas que tiene por delante Fernando Soriano con el Dépor en las próximas semanas. Más allá de fichajes, toca encontrar acomodo a aquellos jugadores que no estarán en el proyecto de LALIGA EA SPORTS y tomar decisiones con futbolistas sobre los que hay dudas. Uno de ellos es Luis Chacón. El atacante vuelve este verano a A Coruña tras su cesión en la Cultural Leonesa y toca tomar una decisión. Su salida o su continuidad están en el aire mientras varios equipos andan tras su incorporación.

En las últimas semanas el interés de varios equipos de LALIGA HYPERMOTION en Luis Chacón ha ido en aumento. Clubes como Cádiz, Sporting de Gijón, Oviedo o Valladolid han preguntado por él, a los que se ha sumado recientemente el Leganés. De momento no se ha tomado una decisión al respecto, pero esta tendrá que llegar más pronto que tarde.

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El desenlace tiene dos caminos: la continuidad del jugador en LALIGA EA SPORTS o su cesión a cualquiera de estos clubes interesados para que siga creciendo y contando con las oportunidades que quizá tenga difícil tener en Riazor. El futbolista anda a la espera de conocer su futuro, aunque él tiene claro cuál es su mayor deseo.

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El sueño de Luis Chacón

Durante su charla en el podcast Non Vale Furar, el jugador expresó su deseo de jugar con el Dépor en la élite, aunque sabe de las dificultades que eso conlleva. También está abierto a una salida que le reporte beneficios, pero reiteró que su sueño es jugar con el conjunto herculino en LALIGA EA SPORTS.

"Ojalá pueda estar en el Dépor en Primera, es lo mejor que me podría pasar. El objetivo es estar lo más cerca posible, un club que busque ese objetivo sería bueno", agregó sobre una posible cesión veraniega. El mercado hablará próximamente.