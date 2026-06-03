Pablo Sánchez 03 JUN 2026 - 08:35h.

Fernando Soriano cocina el puzle de la retaguardia del Deportivo: una salida y un fichaje

Muchas operaciones en liza

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La fiesta del ascenso comienza a queda atrás. Al menos en lo que al club respecta. Desde las oficinas las miras ya están centradas en la confección del nuevo proyecto. Lo primero es cuadrar las cuentas para saber con qué presupuesto se cuenta para fichajes. Lo segundo, hilar fino para que los que lleguen mejoren a lo que se marchen. En ese apartado de salidas todavía hay mucho que hablar y buena parte del protagonismo se lo llevarán aquellos futbolistas que estuvieron cedidos el curso pasado.

En concreto, tres jugadores del Dépor salieron a préstamo en verano y solo uno de ellos desprende ciertas esperanzas de futuro. El resto podría convertirse en un quebradero de cabeza para Fernando Soriano y su equipo. Hablamos de Petxarroman, Bouldini y Luis Chacón.

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Los dos primeros son los que generan dudas. Ninguno de ellos ha logrado asentarse en sus respectivos destinos y eso los convierte en piezas muy difíciles de encajar la próxima temporada en LALIGA EA SPORTS. Petxarroman se marchó al Andorra, pero apenas ha tenido continuidad. Tiene contrato hasta 2028 con los herculinos y toca hablar sobre su futuro.

El caso de Bouldini tampoco mejora la situación. El delantero apenas ha participado en 14 encuentros y se ha quedado fuera de muchas convocatorias. También tiene dos años más de contrato por delante, por lo que las negociaciones sobre su futuro también ocuparán tiempo en las oficinas de Riazor.

La gran esperanza

El único futbolista cuya cesión ha sido fructífera es Luis Chacón. El atacante disputó la mayoría de minutos con su equipo. Pese al descenso de la Cultural Leonesa a Primera RFEF, fue uno de los jugadores más destacados y eso genera dudas de cara al curso que viene. A la espera de saber si tiene hueco o no en el primer equipo, en el Dépor son conscientes de que todavía pueden sacarle partido a su fútbol de cara al futuro.

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Todas estas decisiones se irán conociendo con el transcurrir de la ventana estival y con la aparición de oportunidades en el mercado.