Fernando Soriano ejecuta su estrategia de mercado ante cambios imprevistos en el Deportivo

Ángel Cotán 29 MAY 2026 - 08:26h.

El director deportivo también acelera en materia de llegadas

Lendoiro lanza un reto a Escotet y fija el medidor del Deportivo: "Marcará el escenario"

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El Deportivo de La Coruña prepara su último partido en la categoría de plata con la fiesta de Riazor en mente y la ambición del título liguero. Eso sí, lo más importante ya está hecho por parte del equipo de Antonio Hidalgo, y tras varios días de celebraciones por el regreso a Primera División, el foco está puesto en la planificación de la próxima temporada. Fernando Soriano se mueve en materia de llegadas, pero también de salidas.

El director deportivo herculino, uno de los grandes artífices de los éxitos recientes, avanzó en plena celebración el número de incorporaciones que realizaría. Entre siete y ocho llegadas se esperan en el Dépor en el próximo mercado veraniego, pero sin perder la cabeza.

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Aunque es cierto que el conjunto coruñés no es un recién ascendido al uso, pues aterriza en la élite profesional con una buena base de futbolistas y músculo económico gracias a Juan Carlos Escotet. Dos premisas que permiten a Fernando Soriano ejecutar su estrategia de mercado.

Fernando Soriano ejecuta su estrategia de mercado en el Deportivo

El Deportivo también recibirá ofertas este verano por sus futbolistas más valiosos, siendo Yeremay Hernández el activo que más interés levanta en el mercado. Sin embargo, y para estar preparado ante cambios imprevistos, Fernando Soriano ya ejecuta su estrategia. Así lo confirma la información de Torre de Marathón.

El director deportivo herculino ha conseguido incluso doblar las cláusulas de rescisión de sus estrellas en algunos casos tras el ascenso. En el primer escalón está Yeremay Hernández con una cláusula que supera los 100 millones de euros. Pero hay más.

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Los precios de salida de David Mella, Lucas Noubi y Zakaria Eddahchouri también han subido y conforman el segundo escalón deportivista, según la citada fuente. Mario Soriano también entra en este grupo, pero según la citada fuente, el Deportivo está en conversaciones para ampliar su relación contractual hasta 2030, por lo que su estatus podría subir. Bil Nsongo, el héroe de Valladolid, también está a las puertas de oficializar su mejora contractual. Sin duda, Fernando Soriano tiene las espaldas bien cubiertas.