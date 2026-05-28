Celia Pérez 28 MAY 2026 - 09:32h.

El director deportivo analiza las claves del mercado de fichajes

Fernando Soriano pone el punto de mira en la plantilla del Dépor: 5 casos en la agenda

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El Dépor se ha convertido en una de las sensaciones de esta temporada. Con su ascenso a Primera división ya confirmado, Fernando Soriano comienza a dar los primeros pasos en la que será la plantilla de Antonio Hidalgo. El director deportivo quiere un proyecto de garantías que permita competir en la máxima categoría española y para ello hará "siete u ocho fichajes", siendo uno de los nombres que está sonando con fuerza el de Teun Gijselhart.

El mediocentro de 21 años del De Graafschap Doetinchem de la Segunda División neerlandesa se ha convertido en uno de los objetivos del cuadro herculino y así lo ha reconocido el propio Soriano en una entrevista en Coruña Deportiva. "Podría ser uno de ellos. Es un jugador que sí que se ha visto. Vamos a ver", respondió a ser preguntado concretamente por el jugador. El Dépor busca un refuerzo para su centro del campo y ya ha iniciado los primeros movimientos para encontrar un refuezo de garantías.

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Fernando Soriano y la continuidad de Bil Nsongo

El delantero tiene aún un año más de contrato, pero Soriano lleva un tiempo trabajando en una ampliación que apunta a ser una realidad en las próximas semanas. De hecho, el director deportivo lo da por solventado. "Es una situación que ya está más que hablada. Tiene contrato por bastantes años. Estamos tranquilos. Por supuesto, ha demostrado que se lo merece. No hay dudas", comenzó explicando. Sin entrar en muchos más detalles, aseguró que "será jugador del primer equipo la temporada que viene".

Con algo menos de precisión habló sobre la continuidad de Diego Villares, que la acerca mucho, pero no la da por cerrada. "Un ejemplo a seguir para todos. Por perseverancia, por saber estar, por sentimiento hacia un club, por ser un modelo de lo que verdaderamente queremos en el club. Espero que esté mucho tiempo aquí", señaló. A lo que añadió que "va a renovar, esperemos".