Fernando Soriano pone el punto de mira en la plantilla del Dépor: 5 casos en la agenda

Celia Pérez 27 MAY 2026 - 09:20h.

El director deportivo afronta un verano movido para el regreso a Primera

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A pesar de que aún queda un partido para que termine la temporada, en A Coruña ya tienen la mente puesta en la próxima campaña. Ocho años después, el Dépor regresa a Primera división y Fernando Soriano comienza a dar los primeros pincelazos de la que será la platilla de Antonio Hidalgo. El propio director deportivo ya ha señalado que "habrá siete u ocho fichajes", pero también tiene apuntado en agenda resolver casos claves dentro del equipo.

Tal y como cuenta la Opinión A Coruña, Soriano trabaja en construir un proyecto de garantías para pelear la próxima campaña en la máxima categoría del fútbol español y ello pasa por resolver situaciones dentro de la propia plantilla. En el capítulo de renovaciones aparece el nombre de Ximo Navarro. A pesar de que el lateral balear desea continuar, el club herculino aún no ha comunicado ninguna decisión al respecto. Herrera y Escudero no seguirán, pero con Ximo ha estado retrasando la cuestión hasta final de temporada.

En cuanto a los que terminan contrato en 2027, en la agenda del director deportivo herculino aparece el nombre de Bil Nsongo. El delantero tiene aún un año más de contrato, pero Soriano lleva un tiempo trabajando en una ampliación que apunta a ser una realidad en las próximas semanas. Lo mismo ocurre con Diego Villares, que aunque termine su contrato dentro de un año, el club está decidido a ampliarle y la voluntad del jugador también es continuar. Por lo tanto, no habrá problemas en conseguir ampliarle. Y al igual que Germán Parreño, el meta ha renovado un año más con el ascenso a Primera, pero el club lleva tiempo para tratar de alargar su vinculación más allá del año que viene.

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Por último, Mario Soriano. El centrocampista tiene contrato hasta 2028, con un año más según objetivo, aunque la idea del club también es ampliar su vinculación mejorando considerablemente sus condiciones.

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