La tentativa de Oviedo y Zaragoza por Víctor Mingo, un delantero deseado a coste cero

Juan Pérez 03 JUL 2026 - 11:39h.

El descenso administrativo del Aventeiros deja una oportunidad en el mercado

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El cartel de uno de los mejores delanteros de Primera RFEF aparece en el horizonte de Real Oviedo y Real Zaragoza como una oportunidad única que se ha transformado con el paso de los meses. El interés en Víctor Mingo, delantero del CD Aventeiro, es ahora mayor después de una disponibilidad total del futbolista que está libre en el mercado tras del descenso administrativo del club gallego.

Víctor Mingo aparece en la agenda de varios clubes como una oportunidad a sus 23 años al sorprender en uno de los peores clubes de Primera RFEF. Con 12 goles anotados en toda la temporada, el madrileño ha sido el sustento de un equipo que acabó último en su grupo, tanto es así que ha marcado el 41% de los goles de su equipo a lo largo de toda una temporada.

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La situación de Víctor es curiosa porque hace meses estaba en el punto de mira del Real Zaragoza, pero el conjunto maño no quería pagar por él y se desinteresó tras la renovación del año opcional en su contrato. Ahora las cosas cambian desde la perspectiva tanto de Lalo Arantegui en el club maño como de David Fernández, el flamante nuevo director deportivo oviedista que conoce al punta bastante bien.

Con el interés de varios clubes de Segunda, Víctor Mingo y el CD Aventeiro acordaron la libertad del jugador tras el descenso administrativo, por lo que ahora puede ser una oportunidad de mercado para equipos que buscan reforzar su ataque. La necesidad del Real Zaragoza en Primera Federación pasa por encontrar en alguien como Víctor Mingo a uno de sus puntales en ataque, por lo que el jugador ahora encaja mucho más en sus necesidades tras quedar libre.

En el caso del Oviedo es difícil definir cuál sería su rol a pesar de la necesidad, pero no se descarta como parte de la pretemporada para medir su nivel hasta confirmarlo como segunda o tercera opción. Si no, la opción de darle alas a Mingo en otros clubes pueden suponer una cesión para darle algo más de valor o bien en otro club de Segunda División o en Primera RFEF con un rol más importante, por lo que ahí todo pasa de la capacidad de convicción del proyecto

. El delantero llegó en su día al filial del Espanyol tras anotar 27 goles en dos años con el Illescas en Segunda Federación, y es ahora con el Aventeiro donde ha vuelto a demostrar su mejor nivel.