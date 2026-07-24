La Real Sociedad viaja al stage de Inglaterra sin 8 futbolistas y pendiente del mercado de fichajes

Fran Fuentes 24 JUL 2026 - 16:28h.

Dos de vacaciones, tres lesionados y otros tres que pueden salir en las próximas horas

La enésima reválida de Take Kubo en la Real Sociedad y un interés de mercado que se disipa

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La Real Sociedad viaja a Birmingham para hacer un stage en Inglaterra, donde disputará dos partidos amistosos de pretemporada. El conjunto txuri urdin continúa con su preparación en lo que Erik Bretos, director deportivo, sigue trabajando en el mercado de fichajes para dar salidas y buscar nuevas incorporaciones que mejoren el nivel de la plantilla de cara a afrontar tres competiciones. En este sentido, Pellegrino Matarazzo se ha llevado a 28 jugadores a la concentración, aunque destacan hasta ocho bajas, ya sea por vacaciones, por lesión o porque, directamente, no cuenta con ellos y se trabaja activamente en su salida del club.

Entre las ausencias del viaje a Inglaterra están Gonçalo Guedes y Mikel Oyarzabal. El luso se reincorporará el 29 de julio con el resto del equipo, mientras que al eibarrés no se le espera en Zubieta hasta el próximo 10 de agosto. Por su parte, tampoco están los lesionados Pablo Marín, Jon Gorrotxategi (que sigue aquejado de su pubalgia), Álvaro Odriozola, que continúa su proceso de recuperación, y Jon Balda, que esta semana ha estado entre algodones y seguirá sumando cargas de manera progresiva en Zubieta. Además, Pellegrino Matarazzo ya lleva a tres laterales izquierdos y su salida en lo que resta de mercado no es, en absoluto, descartable.

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Del mismo modo, tampoco han citado a Carlos Fernández, quien lo tiene hecho con el Real Oviedo, ni tampoco a Jon Karrikaburu, cuyo último sondeo ha venido del Sporting de Gijón. Habrá que esperar para ver si ambos arietes pugnan como rivales en el próximo derbi asturiano.

Eso sí, de entre los jugadores con papeletas para salir en este mercado veraniego han viajado varios. Y es que Aihen Muñoz, Javi López, Arsen Zakharyan, Mikel Goti e incluso Gorka Carrera, que podría marcharse cedido pese a su reciente renovación hasta 2031, estarán con el resto del equipo en Inglaterra. Sus salidas pueden alargarse bastante, ya que no terminan de llegar propuestas que convenzan a todas y cada una de las partes. Sea como fuere, esta es la convocatoria de la Real Sociedad al completo para medirse al Wolverhampton el día 25 y al Aston Villa el 29 de julio.

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La convocatoria de la Real Sociedad para el stage en Inglaterra

Porteros: Álex Remiro, Unai Marrero, Aitor Fraga.

Defensas: Aritz Aramburu, Iñaki Rupérez, Aihen Muñoz, Javi López, Sergio Gómez, Igor Zubeldia, Jon Martín, Jon Pacheco, Luken Beitia y Kazunari Kita.

Centrocampistas: Beñat Turrientes, Yangel Herrera, Carlos Soler, Arsen Zakharyan, Luka Sucic, Mikel Goti, Alex Lebarbier, Ibai Aguirre

Delanteros: Ander Barrenetxea, Orri Óskarsson, Take Kubo, Gorka Carrera, Dani Díaz, Alex Marchal, Job Ochieng.