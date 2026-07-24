Pablo Sánchez 24 JUL 2026 - 07:51h.

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Franco Mastantuono se está convirtiendo en uno de los hombres del verano. Desde que José Mourinho tomara la decisión de no contar con él, no son pocos los clubes que han llamado ya a su puerta. Entre ellos, la Real Sociedad o el Villarreal. Su futuro se cocina con calma y eso provoca que, por el camino, surjan más opciones. La última llega desde Italia.

Según informa CalcioMercato, la Fiorentina se suma al grupo de pretendientes por el fichaje de Mastantuono. El histórico club italiano busca la cesión del atacante, la fórmula que el Real Madrid prefiere para seguir teniendo poder de decisión sobre el futbolista. El interés del cuadro viola surge poco después de que la Real Sociedad, quien todavía no ha acometido ningún refuerzo este verano, apostara por él.

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En la lucha que se avecina por hacerse con los servicios del jugador argentino, la Fiorentina cuenta con una ventaja importante. Y es que Mastantuono, al poseer también la nacionalidad italiana, no ocuparía plaza de extracomunitario, algo importante en la Serie A.

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Mientras tanto, Mastantuono sigue trabajando con el Madrid y con Mourinho a la espera de que se resuelva su futuro. Por delante, días clave para conocer qué sucedera bajo la atenta mirada de varios equipos.

El Real Madrid recupera el color verde en su segunda equipación

El Real Madrid y la firma deportiva Adidas presentaron este pasado jueves la segunda equipación para la temporada 2026-2027, la cual será verde oscuro, un color que ya vistió en su tercera equipación en el curso 2012-2013, curiosamente, también con José Mourinho como entrenador.

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"Es verde oscuro con los detalles en blanco roto, reinterpretando una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual", detalló el conjunto 'merengue' en su web. La camiseta luce un sutil "patrón geométrico" con las iniciales del club e incorpora un cuello con un ribete en blanco roto.

Además, cuenta con el logotipo del trébol de la firma deportiva, que mantiene su tradicional tecnología climacool+ para una mejor gestión de la humedad y ventilación de los jugadores. En esa misma línea, también fue presentada para la sección de baloncesto, que, además de no contar con mangas, exhibirá el logo de la marca alemana debajo del escudo del Real Madrid en lado derecho de la camiseta.