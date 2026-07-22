Las cinco estrellas del Real Madrid que son el espejo de Fede Valverde para ser primer capitán

Juan Pérez 22 JUL 2026 - 17:04h.

El charrúa apunta a ser fundamental en el proyecto de Mourinho

Fede Valverde vuelve con el Real Madrid, abrazo a Mourinho y deja atrás los rumores de salida

Compartir







El primer entrenamiento de Fede Valverde en el Real Madrid bajo las órdenes de José Mourinho es un reinicio para la carrera del uruguayo por su nuevo rol como primer capitán. La relevancia de tomar el gen ganador desde los discursos al ejemplo dentro y fuera del terreno de juego es una de las tantas tareas del centrocampista, que toma a varias estrellas pasadas del conjunto blanco como referente para ejecutar su labor.

La capitanía del Real Madrid es un peso y a la vez un honor que en las últimas décadas han sabido defender muchos jugadores con el talante de los grandes. Con muchos títulos a cuestas en ese viaje, Fede Valverde toma la alternativa desde el verde y por primera vez con los micrófonos por delante para explicar cómo quiere enfocar su carrera al frente del grupo de jugadores que debe cambiar la dinámica después de dos años sin triunfos.

En su discurso inicial, Valverde define ese momento como parte del camino porque significa "mucha emoción y honor, y siempre que viene alguien por la calle o dentro de mi círculo en casa y me lo dicen, me llena de orgullo y de emoción. Piensa uno en todo lo que fue pasando, cosas buenas y malas, y llegó el momento de poder ser el primer capitán".

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid decide el futuro de Franco Mastantuono y en LALIGA intentan su fichaje

En esa montaña rusa hasta ser capitán suma dos Champions League, tres ligas y dos supercopas como los trofeos más sonados, y ahora siente que da un paso más. De hecho pone de referencia a compañeros que le han servido de espejo: "Aprendí demasiado de los compañeros que han sido capitanes acá, siempre me han brindado una ayuda increíble. Como voy a sacar ese fruto para crecer con el cuerpo técnico, también crecí mucho con esos jugadores con los que me tocó compartir muchos años en el vestuario como Dani Carvajal, Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Madrid, Lucas Vázquez... no me voy a cansar de nombrarlos. Me han ayudado mucho a crecer como persona y como jugador.

Ahora tiene por delante un reto para ser la cara y la voz del Real Madrid en un vestuario donde Vinícius o Mbappé son la cara visible de un nuevo ciclo dispuesto a volver a levantar títulos.