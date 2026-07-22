Redacción ElDesmarque Madrid, 22 JUL 2026 - 12:00h.

El exjugador del Real Madrid ha compartido el vídeo en su perfil oficial de Instagram

La Federación quiere blindar a Luis de la Fuente cuanto antes y hasta el Mundial de 2030

Compartir







La Selección Española celebró el pasado lunes la Copa del Mundo por todo lo alto después de vencer a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Millones de aficionados salieron a las calles para festejar el segundo Mundial de la historia de La Roja en un ambiente marcado por la normalidad y sin incidentes de gravedad. Sobre ese comportamiento ha querido pronunciarse Lucas Vázquez, actual jugador del Bayern Leverkusen y ex del Real Madrid, que a través de su perfil oficial de Instagram ha compartido un vídeo en el que se destaca la actitud ejemplar de los seguidores españoles frente a otras aficiones

Lucas Vázquez presume de la celebración de España por la Copa del Mundo

El jugador compartió una historia en su cuenta de Instagram pocas horas después de la celebración en Madrid. En ella hay un vídeo que alaba la forma en la que los aficionados españoles festejaron el título y compara, de forma implícita, lo ocurrido en otros países con otros festejos que han terminado con altercados. “Sin romper farolas, sin quemar coches, sin saquear tiendas. Simplemente España”, decía el vídeo.

Tanto en la final de la Champions League de la pasada temporada en la que el Paris Saint Germain venció al Arsenal, como en el Mundial de Qatar 2022 en el que Argentina salió campeona, se produjeron actos vandálicos y enfrentamientos que obligaron a intervenir a las fuerzas de seguridad.

El exjugador del Real Madrid, que ha disputado nueve encuentros con la Selección Española, quiso poner en valor que el segundo Mundial de La Roja se celebró desde la alegría y el civismo y que, salvo percances puntuales, lo que ocurrió entre el domingo y el lunes, tanto dentro como fuera del campo, fue una fiesta y una celebración para el recuerdo.