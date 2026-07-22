Fran Fuentes 22 JUL 2026 - 11:52h.

El uruguayo llega con la intención de dejar atrás todo lo negativo que sucedió tanto en el vestuario del Madrid como en el Mundial

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Fede Valverde ha regresado a los entrenamientos en el Real Madrid. El futbolista uruguayo terminó la temporada con el conjunto blanco de forma apresurada después de salir herido de su altercado con Aurélien Tchouaméni. El charrúa, baja por una conmoción, no estuvo disponible en los últimos encuentros ligueros del conjunto blanco y se marchó con la selección de Uruguay, con la que cayó en fase de grupos tras perder contra España. Ahora, tras las vacaciones, el jugador se ha reincorporado con el conjunto blanco, y lo hace con la intención de dejar atrás todo lo negativo que atrajo en el tramo final del pasado curso.

De este modo, Fede Valverde ha entrado al campo de entrenamiento en Valdebebas con una sonrisa y el pulgar hacia arriba. El jugador, antes de empezar la sesión, ha tenido la oportunidad de saludar a José Mourinho, nuevo técnico blanco, con un abrazo. Siendo, además, el día de su vigésimo octavo cumpleaños, la ilusión de volver a pisar el césped es evidente.

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El borrón y cuenta nueva de Fede Valverde en el Real Madrid

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Así las cosas, Fede Valverde intentará dejar atrás el incidente de la pasada temporada y concentrarse en que el clima y la actitud del vestuario en este curso sean completamente distintos. Y es que, pese a lo sucedido, el jugador siempre ha contado con el respaldo del Real Madrid, que en ningún momento ha expresado la más mínima intención de darle salida en el mercado de fichajes. Una situación similar a la de Aurélien Tchouaméni, a quien han considerado como intocable y por quien han desoído ofertas.

En el caso del uruguayo, durante meses se habló de teóricas ofertas de clubes como el Manchester United, el Manchester City, el Liverpool e incluso el PSG. Sin embargo, ninguna de ellas se ha llegado a consumar mediante la presentación oficial de una propuesta al club blanco.

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De este modo, la intención de Fede Valverde siempre fue la de continuar en el Real Madrid. Siendo uno de los capitanes, y con el respaldo del club, la confianza en poder hacer borrón y cuenta nueva está ahí. Su entrega y capacidad física serían muy del gusto del propio José Mourinho y mucho tiene que cambiar la situación para que no sea uno de los principales puntales, tanto deportivos como a nivel de vestuario, donde existe una clara intención de revertir lo sucedido y que el charrúa ejerza su capitanía desde el liderazgo y priorizando siempre los intereses del equipo.