Alberto Cercós García 03 JUL 2026 - 11:09h.

Fede Valverde ha alzado la voz tras la eliminación de Uruguay y su autocrítica es clara

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Uruguay llegaba al Mundial con unas aspiraciones radicalmente opuestas a la realidad que le ha tocado vivir en los últimos días. La selección dirigida por Marcelo Bielsa y capitaneada por Federico Valverde ha sido una de las decepciones más importantes del torneo, sobre todo teniendo en cuenta lo 'fácil' que era pasar de la fase de grupos. Los uruguayos fueron incapaces de ganar a Arabia Saudita o a Cabo Verde; qué decir de lo sucedido ante España. Un batacazo mayúsculo para un país que siempre aspira a ver a su equipo llegar lo más lejos posible.

Tras la eliminación, muchos entresijos salieron a la luz. Desde una extraña casuística con Bielsa y los vídeos para analizar a los rivales, a una sensación de clara desgana hacia el propio Bielsa por parte de los jugadores. La realidad fue tan dramática que ningún tipo de justificación les puede salvar. Señalados por los suyos y por todo el mundo ahora solo tienen la obligación de reconstruir el camino perdido. Y en eso, Valverde, ya ha empezado.

El mensaje de Fede Valverde tras la mala actuación de Uruguay

El centrocampista del Real Madrid no ha dudado en lanzar un contundente mensaje a todos sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram. Una especie de comunicado donde deja claro que no piensa renunciar a la selección y que la autocrítica es vital para salir de una situación agónica.

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"Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví, aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Qatar. Esa espina todavía sigue clavada. Siento una responsabilidad enorme por mi país. Es un orgullo que me llena el alma. Hice todo lo que estuvo a mi alcance: me preparé física y emocionalmente e intenté no volver a repetir lo que pasó, trabajando duro durante toda la temporada. Pero, evidentemente, no alcanzó.

Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes. Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida. No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto", postea el uruguayo.