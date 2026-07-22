Ferran Torres considera insuficiente en lo deportivo y en lo económico la oferta del Barça

Javi Rayo 22 JUL 2026 - 15:18h.

Ferran Torres tiene pie y medio fuera del FC Barcelona

Destrozan el mural dedicado a Ferran Torres en Barcelona tras ganar el Mundial

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Ferran Torres tiene pie y medio fuera del FC Barcelona. Según ha podido saber ElDesmarque, el flamante campeón del mundo está muy lejos de aceptar la oferta de renovación que le ofrece el conjunto azulgrana. El futbolista valenciano se siente poco valorado y ahora mismo se inclina por salir de LALIGA rumbo al PSG. No será hasta después de las vacaciones cuando tome la decisión final.

El futuro de Ferran Torres en el Barça se complica

Según hemos podido saber, Ferran Torres considera insuficiente la oferta de renovación del FC Barcelona tanto en lo económico como en lo deportivo. El ex del Manchester City quiere un salario mejor y quiere contar con más minutos con Hansi Flick. En definitiva, quiere sentirse mejor valorado. Si la dirección deportiva culé no le hace llegar una oferta mejor, pondrá fin a su etapa en el conjunto catalán.

Y su próximo destino parece claro. A Ferran Torres le convence -y mucho- la oferta del PSG con la que ya cuentan sus agentes. Una propuesta mucho mejor en lo económico y también en lo deportivo. El exjugador del Valencia siempre se ha sentido muy querido y valorado por Luis Enrique, que tendría reservado para él un rol de mucha importancia en el equipo parisino, aunque no como titular indiscutible. Aun así, una propuesta que convence al autor del gol de la final ante Argentina.

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Ferran Torres tiene contrato hasta junio de 2027, con lo que este verano es la última oportunidad que tiene el FC Barcelona para sacar dinero por el jugador. Sino, se marchará gratis dentro de justo un año. Su valor de mercado actual es de 55 millones de euros aunque el gol ante Argentina ha hecho que se encarezca. Sabiendo de todas las circunstancias, Deco le habría puesto un precio de 50 millones de euros para dejarle marchar. Una cantidad que avalaría el fichaje de Julián Álvarez, siempre que el Atlético así lo quiera.